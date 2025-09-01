Patrika LogoSwitch to English

IMD Weather Update: अलर्ट रहें…मौसम विभाग का 10 वां अलर्ट, आज रात भर बसरेंगे बदरा, अगले 3 घंटे ताबड़तोड़ बारिश

IMD Rain Forecast: मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा व टोंक जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा इन जिलों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 01, 2025

देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो- पत्रिका)
देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो- पत्रिका)

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हैं। इधर भारतीय मौसम विभाग पूरे सितम्बर माह में मानूसन सक्रिय रहने और सामान्य से अधिक बारिश के संकेत दिए हैं।
राजस्थान में आज यानी एक सितम्बर को ही कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। प्रतापगढ़ जिले का जाखम बांध लबालब हो गया है। इसकी चादर चल गई है।
इधर अब एक सितम्बर को ही रात दस बजे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में चार जिलों में ताबड़तोड़ बारिश के संकेत दिए हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा व टोंक जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा इन जिलों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
इसके अलावा धौलपुर, चूरू, झुंझुनूं, करौली, टोंक, भरतपुर, सीकर, अलवर व नागौर जिलों में अगले तीन घंटे के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है।

दिन भर में दस अलर्ट जारी

मौसम विभाग हर तीन घंटे केे लिए अलर्ट जारी कर कर रहा है। इसमें यलो व ओरेंज अलर्ट की सूचना दी जाती है। एक सितम्बर को मौसम विभाग ने रात दस बजे तक दस अलर्ट जारी किए हैं।

Updated on:

01 Sept 2025 10:46 pm

Published on:

01 Sept 2025 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Weather Update: अलर्ट रहें…मौसम विभाग का 10 वां अलर्ट, आज रात भर बसरेंगे बदरा, अगले 3 घंटे ताबड़तोड़ बारिश

