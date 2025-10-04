Corruption Crackdown: सख्त कदम, 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई, 2 RAS अधिकारी निलंबित, पेंशन रोकी

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया गया है। इसके अलावा, चुनाव कार्य में लापरवाही करने के मामले में एक उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। सेवा में लगातार अनुपस्थित रहने और काम में लापरवाही करने वाले एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है।