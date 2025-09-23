Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में स्कूल में घास कटाने और सफाई कराने से नाराज छात्र बैठे धरने पर, प्रिंसिपल पर लगाए आरोप

स्कूल में बच्चों से घास कटाना और सफाई कराना एक महिला प्रिंसीपल को भारी पड़ गया। बच्चों ने आज सुबह स्कूल के बाहर धरना दे दिया।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 23, 2025

जयपुर। स्कूल में बच्चों से घास कटाना और सफाई कराना एक महिला प्रिंसिपल को भारी पड़ गया। बच्चों ने आज सुबह स्कूल के बाहर धरना दे दिया। इसके बाद मौके पर परिजन व अन्य लोगों की भीड़ लग गई। लोगों की ओर से आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

मामला शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा बीड़ का है। जहां आज सुबह बच्चों ने स्कूल के बाहर धरना दे दिया। आरोप है कि प्रिंसिपल अर्चना दूधवाल बच्चों से पढ़ाई कराने की जगह स्कूल में सफाई और घास कटाई जैसे काम करवाती है। सुबह से ही सैकड़ों बच्चे स्कूल के गेट पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। थोड़ी ही देर में परिजन और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और प्रिंसीपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।

बच्चों का आरोप है कि वे जब भी स्कूल आते हैं, प्रिंसिपल पढ़ाई की जगह उन्हें दूसरे कार्यों में उलझा देती हैं। कभी स्कूल परिसर की सफाई तो कभी मैदान में घास कटाई का काम कराया जाता है। छात्रों का कहना है कि इस वजह से पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कल अग्रसेन जयंति के अवसर पर अवकाश था और बच्चे स्कूल नहीं आए थे। जब आज सुबह वे स्कूल पहुंचे तो परिसर में गंदगी का ढेर लगा हुआ था। उन्हें आशंका हुई कि फिर से प्रिंसिपल उनसे सफाई कराएंगी। यही कारण रहा कि उन्होंने स्कूल में प्रवेश करने के बजाय बाहर ही धरना दे दिया।

धरने की सूचना मिलते ही परिजनों की भीड़ जुट गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चों से जबरन सफाई और घास कटाई कराने से उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। कई बार बच्चों को इंफेक्शन हो चुका है और उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा है। इस बारे में अभिभावकों ने पहले भी प्रिंसिपल से शिकायत की थी, लेकिन उनकी ओर से हमेशा अनदेखी की गई।

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वहीं शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में स्कूल में घास कटाने और सफाई कराने से नाराज छात्र बैठे धरने पर, प्रिंसिपल पर लगाए आरोप

