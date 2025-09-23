जयपुर में स्कूल में घास कटाने और सफाई कराने से नाराज छात्र बैठे धरने पर, प्रिंसिपल पर लगाए आरोप

बच्चों का आरोप है कि वे जब भी स्कूल आते हैं, प्रिंसिपल पढ़ाई की जगह उन्हें दूसरे कार्यों में उलझा देती हैं। कभी स्कूल परिसर की सफाई तो कभी मैदान में घास कटाई का काम कराया जाता है। छात्रों का कहना है कि इस वजह से पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कल अग्रसेन जयंति के अवसर पर अवकाश था और बच्चे स्कूल नहीं आए थे। जब आज सुबह वे स्कूल पहुंचे तो परिसर में गंदगी का ढेर लगा हुआ था। उन्हें आशंका हुई कि फिर से प्रिंसिपल उनसे सफाई कराएंगी। यही कारण रहा कि उन्होंने स्कूल में प्रवेश करने के बजाय बाहर ही धरना दे दिया।