Success Story: राजस्थान के इस शख्स ने 1.3 लाख की नौकरी छोड़ लगाया थोड़ा सा दिमाग, अब कमा रहा 2.5 लाख रुपए महीना



बता दें कि उन्होंने अपनी यह प्रेरणादायक कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। युवक ने अपनी पोस्ट में लिखा, उन्होंने पिछले साल नौकरी छोड़कर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में होमस्टे शुरू किए। उनके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस कुछ अपना करने का जुनून था। उन्होंने बताया, शुरुआती कुछ महीने बहुत कठिन रहे। कमाई अनियमित थी और कई बार डर भी लगा कि सही किया या नहीं।