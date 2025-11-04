Success Story: राजस्थान के इस शख्स ने 1.3 लाख की नौकरी छोड़ लगाया थोड़ा सा दिमाग, अब कमा रहा 2.5 लाख रुपए महीना

homestay business Success Story (Photo-AI)
Success Story: जयपुर: राजस्थान में 26 साल के युवा ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर एक ऐसा कदम उठाया, जिसने अब उन्हें दोगुनी कमाई का मालिक बना दिया है। पहले वह हर महीने 1.3 लाख की सैलरी पाते थे, लेकिन अब अपने होमस्टे बिजनेस से 2.5 लाख महीना कमा रहे हैं।
बता दें कि उन्होंने अपनी यह प्रेरणादायक कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। युवक ने अपनी पोस्ट में लिखा, उन्होंने पिछले साल नौकरी छोड़कर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में होमस्टे शुरू किए। उनके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस कुछ अपना करने का जुनून था। उन्होंने बताया, शुरुआती कुछ महीने बहुत कठिन रहे। कमाई अनियमित थी और कई बार डर भी लगा कि सही किया या नहीं।
लेकिन एक साल की मेहनत और संघर्ष के बाद अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने बताया कि इस महीने सिर्फ Airbnb बुकिंग्स से 2.18 लाख की कमाई हुई, जबकि कुल आय 2.5 लाख के पार पहुंच गई, जो उनकी पुरानी सैलरी से लगभग दोगुनी है।
उन्होंने कहा कि यह कोई रातों-रात मिलने वाली सफलता नहीं थी। इस सफर में बचत, धैर्य और कई गलतियों से सीख शामिल रही। मैंने यह पोस्ट इसलिए की, क्योंकि एक साल पहले जब मैं डरा हुआ था, तब दूसरों की ऐसी कहानियों से मुझे हौसला मिला था।
उनकी इस कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब प्रेरित किया। कई यूजर्स ने उनकी हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, आपने जिस हिम्मत से रैट रेस छोड़ने का फैसला किया, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने साबित किया कि असली इंसान वही है, जो अपनी राह खुद बनाता है।
एक दूसरे ने यूजर ने लिखा, बिजनेस का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन एक बार शुरू कर दो तो यही जिंदगी का सबसे अच्छा सफर बन जाता है। तीसरे यूजर ने लिखा, इतनी पक्की नौकरी छोड़कर नई शुरुआत करना बहुत साहस मांगता है। आपकी कहानी सच में प्रेरणा देती है।
