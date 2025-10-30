Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Doctors Success Story: स्कूल भवन गिरने से दबकर मर गए थे इकलौते बच्चे, नसबंदी के कई साल बाद डॉक्टर्स ने जगाई मां बनने की उम्मीद…

Doctors Success Story: बेहद जटिल इस रिवर्स ऑपरेशन के सफल होने के बाद अब दोनों महिलाओं के घर में जल्द ही किलकारी गूंजने की उम्मीद जगी है। हादसा झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हुआ था।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Jayant Sharma

Oct 30, 2025

स्कूल हादसे के बाद बिलखते परिजन, सीएम, पूर्व सीएम और शिक्षा मंत्री के आए बयान, फोटो - पत्रिका

Piplodi School Accident News: राजस्थान में कुछ महीने पहले झालावाड़ जिले में स्कूल का भवन गिरने से कई बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद हुआ बवाल काफी प्रयासों के बाद जाकर थमा। सरकार ने कई कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लिया और उसके बाद पूरे प्रदेश में ही सरकारी स्कूल के भवनों के लिए नई एसओपी लागू कर दी गई। लेकिन इस बीच बात उन दो माताओं की जिन्होंने इस हादसे में अपनी इकलौती संतानों को खोया था। बच्चों के जन्म के बाद दोनों महिलाओं ने नसबंदी कराई थी, लेकिन अब फिर से मां बनने का सपना देखा। तो डॉक्टर्स ने नसबंदी का रिवर्स ऑपरेशन कर दिया। बेहद जटिल इस रिवर्स ऑपरेशन के सफल होने के बाद अब दोनों महिलाओं के घर में जल्द ही किलकारी गूंजने की उम्मीद जगी है। हादसा झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हुआ था।

राजूबाई और विनती देवी ने खो दिए थे अपने बच्चे

पिललौदी गांव में हुए इस हादसे में करीब सात से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। इस दौरान गांव में ही रहने वाली राजूबाई और विनती देवी ने भी अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया था। दोनों के इकलौते बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया था। इस बीच जब दोनों महिलाओं ने फिर से मां बनने की इच्छा जताई जो कि नामुमकीन थी। दरअसल दोनों ने अपने बच्चों के जन्म के बाद नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया था। बच्चे के जाने के बाद मातृत्व का सपना जैसे हमेशा के लिए समाप्त हो गया था।

एक महिला ने सोलह साल पहले और दूसरी ने छह साल पहले कराई थी नसबंदी

राजू भाई ने करीब सोलह साल पहले नसबंदी करा ली थी और दूसरी महिला विनती देवी ने भी करीब छह साल पहले परिवार नियोजन का ऑपरेशन करा लिया था। दोनों महिलाओं ने झालावाड़ जिला अस्पताल के डॉक्टर्स से संपर्क किया और अपनी व्यथा के बारे मे बातचीत की। पहले तो डॉक्टर्स ने इस ऑपरेशन में काफी रिस्क बताई। लेकिन जब गंभीरता से जांच की गई तो डॉक्टर्स ने भी अपना इरादा बदला।

डॉक्टरों ने की दुर्लभ रिवर्स सर्जरी, अब दोनों माताएं स्वस्थ

जिला अस्पताल के डॉक्टर्स मनोत और राशिद ने इस जटिल ऑपरेशन को करने का जिम्मा उठाया। दोनों महिलाओं के तमाम जरूरी टेस्ट कराए और कई घंटे अपनी देखरेख में रखा। सब कुछ सही होने पर दोनों महिलाओं की रिवर्स सर्जरी की गई और उसके बाद दोनों महिलाओं का ऑपरेशन सफल हो सका। अब परिवार में जल्द ही किलकारी गूंजने की आस जग चुकी है। चिकित्सकीय रूप से अब उनके फिर से गर्भधारण करने की संभावना है। दोनों माताएं इस क्षण के बाद भावुक हैं। दोनों का कहना है कि भगवान ने फिर से मां बनने का मौका दिया है, डॉक्टर्स ने इसे सफल कर दिया है। अब घर में फिर से हंसी लौटेगी।

ये भी पढ़ें

झालावाड़ स्कूल हादसा: बालाजी मंदिर में पूजा कर घायल बच्चों के लिए मांगी दुआ, निर्मल चौधरी ने मृतकों के परिजनों को दिए एक-एक लाख
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 11:31 am

Published on:

30 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Doctors Success Story: स्कूल भवन गिरने से दबकर मर गए थे इकलौते बच्चे, नसबंदी के कई साल बाद डॉक्टर्स ने जगाई मां बनने की उम्मीद…

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhalawar: 1 महीने के बच्चे के अकाउंट में PM किसान सम्मान निधि की किश्त, 15 कलक्टरों की फर्जी ID बनाकर सरकारी सिस्टम किया हैक

झालावाड़

Jhalawar News : शराब पार्टी के दौरान कहासुनी, बुजुर्ग की हत्या कर दी

झालावाड़

झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में ठगी का मामला: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लिया एक्शन, 11 हजार बैंक खाते होंगे फ्रीज

Jhalawar fraud case
झालावाड़

राजस्थान: 70 टीमें, 3 जिले और 30 गिरफ्तार, देश के सबसे बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश

Jhalawar Police Operation Shutterdown
झालावाड़

झालावाड़ में बड़ा घोटाला: सरकारी खजाने को लगा करोड़ों का चूना, छापेमारी के दौरान 14 लग्जरी कारें, 52 लाख बरामद

Operation Shut Down
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.