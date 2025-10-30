Doctors Success Story: स्कूल भवन गिरने से दबकर मर गए थे इकलौते बच्चे, नसबंदी के कई साल बाद डॉक्टर्स ने जगाई मां बनने की उम्मीद…

Piplodi School Accident News: राजस्थान में कुछ महीने पहले झालावाड़ जिले में स्कूल का भवन गिरने से कई बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद हुआ बवाल काफी प्रयासों के बाद जाकर थमा। सरकार ने कई कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लिया और उसके बाद पूरे प्रदेश में ही सरकारी स्कूल के भवनों के लिए नई एसओपी लागू कर दी गई। लेकिन इस बीच बात उन दो माताओं की जिन्होंने इस हादसे में अपनी इकलौती संतानों को खोया था। बच्चों के जन्म के बाद दोनों महिलाओं ने नसबंदी कराई थी, लेकिन अब फिर से मां बनने का सपना देखा। तो डॉक्टर्स ने नसबंदी का रिवर्स ऑपरेशन कर दिया। बेहद जटिल इस रिवर्स ऑपरेशन के सफल होने के बाद अब दोनों महिलाओं के घर में जल्द ही किलकारी गूंजने की उम्मीद जगी है। हादसा झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हुआ था।