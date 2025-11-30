Rajasthan: वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की रणनीति तय, रंधावा की सख्त नसीहत- काम करो, वरना पद छोड़ो

बैठक में मौजूद कांग्रेस पदाधिकारी। फोटो: पत्रिका
Vote Chor-Gaddi Ghhod Maha Rally: जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों और एसआइआर अभियान की समीक्षा के लिए शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआइसीसी महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेता मौजूद रहे।
बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि सभी को अनुशासन के साथ कार्य करना होगा और जो दायित्व मिले उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होगा। उन्होंने चेताते हुए कहा कि अब जो पदाधिकारी काम नहीं करेंगे, उनको नमस्कार कहने का समय आ गया है। भाजपा के तानाशाही शासन से देश को मुक्त करवाने के लिए बड़ी लड़ाई मिलकर लड़नी होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में कहा कि जो जिलाध्यक्ष अपने जिले में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करेगा, उसकी तरक्की होना तय है। आज लोकतंत्र खतरे में है। इसकी रक्षा के लिए सभी कांग्रेसजन को एकजुट होना होगा।
वहीं, सचिन पायलट ने कहा कि सभी कांग्रेसजन को अपने मतदाताओं के वोट के अधिकार की रक्षा करनी होगी। यदि मतदाताओं के नाम ही वोटर लिस्ट से कट गए तो चुनावों में कुछ हासिल नहीं होगा।
प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि दिल्ली में होने वाली महारैली में राजस्थान की सहभागिता सर्वाधिक होनी चाहिए। प्रदेश से 50 हजार से अधिक कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का वोट एसआइआर में नहीं कटे। सभी जिलाध्यक्ष एसआइआर की प्रतिदिन समीक्षा करें। बीएलए की नियुक्ति का अधिकार अब जिला अध्यक्षों को दे दिया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म अनकलेक्टेड बताए गए हैं। इस तरह से 25 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट सकते हैं।
