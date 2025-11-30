Rajasthan: वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की रणनीति तय, रंधावा की सख्त नसीहत- काम करो, वरना पद छोड़ो

प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि दिल्ली में होने वाली महारैली में राजस्थान की सहभागिता सर्वाधिक होनी चाहिए। प्रदेश से 50 हजार से अधिक कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का वोट एसआइआर में नहीं कटे। सभी जिलाध्यक्ष एसआइआर की प्रतिदिन समीक्षा करें। बीएलए की नियुक्ति का अधिकार अब जिला अध्यक्षों को दे दिया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म अनकलेक्टेड बताए गए हैं। इस तरह से 25 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट सकते हैं।