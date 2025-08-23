Sundays On Cycle: फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल, प्रदेश में राजस्थान पुलिस कर रही लोगों को प्रेरित

Fit India Movement: जयपुर. Sundays On Cycle अभियान भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोमोट करना है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। देश में 6 हजार से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा।

प्रदेश में राजस्थान पुलिस ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए "Sundays On Cycle" अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान न केवल पुलिस कर्मियों बल्कि आम नागरिकों को भी स्वस्थ जीवनशैली और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। 24 अगस्त 2025 को इस अभियान का विशेष संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें साइकिलिंग के साथ-साथ योग, ज़ुबा और रोप स्कीपिंग जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। प्रदेश में सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।