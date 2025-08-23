Sundays On Cycle: फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल, प्रदेश में राजस्थान पुलिस कर रही लोगों को प्रेरित

Fit India Movement: जयपुर. Sundays On Cycle अभियान भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोमोट करना है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। देश में 6 हजार से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा।
प्रदेश में राजस्थान पुलिस ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए "Sundays On Cycle" अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान न केवल पुलिस कर्मियों बल्कि आम नागरिकों को भी स्वस्थ जीवनशैली और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। 24 अगस्त 2025 को इस अभियान का विशेष संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें साइकिलिंग के साथ-साथ योग, ज़ुबा और रोप स्कीपिंग जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। प्रदेश में सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
"संडे ऑन साइकिल" अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। राजस्थान पुलिस का मानना है कि साइकिल चलाने से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। इस पहल के माध्यम से पुलिस समाज को स्वस्थ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है।
24 अगस्त 2025 को राजस्थान के विभिन्न जिलों में "संडे ऑन साइकिल" अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इन जिलों में भी राजस्थान पुलिस स्थानीय स्तर पर साइकिल रैलियों और फिटनेस गतिविधियों का आयोजन कर रही है, जिसमें आम जनता को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
राजस्थान पुलिस ने आम नागरिकों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। लोग अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या आयोजन स्थल पर पहुंचकर साइकिल रैली और अन्य गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यह अभियान न केवल पुलिस कर्मियों के लिए, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए खुला है।
स्वास्थ्य लाभ: साइकिलिंग एक बेहतरीन व्यायाम है, जो हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों की मजबूती और तनाव कम करने में मदद करता है।
पर्यावरण संरक्षण: साइकिल का उपयोग वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है।
समुदायिक एकजुटता: यह अभियान पुलिस और जनता के बीच एक सकारात्मक रिश्ता बनाने का अवसर प्रदान करता है।
राजस्थान पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। पुलिस का कहना है, "आइए, साइकिल चलाएं और स्वस्थ समाज के निर्माण में साझेदार बनें। स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण की राह चुनें। "संडे ऑन साइकिल" अभियान राजस्थान पुलिस की एक अनूठी पहल है, जो न केवल फिटनेस को बढ़ावा देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक एकता को भी प्रोत्साहित करती है। यह अभियान समाज के हर वर्ग को एक स्वस्थ और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास है।