कोटा पुलिस की एक अनूठी पहल, अब गलती की सजा बन रही है हरियाली की वजह

पिछले चार महीनों में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों और कुछ अधिकारियों ने इस सजा को स्वीकार किया है। खास बात यह है कि किसी ने भी इसे नकारात्मक रूप में नहीं लिया। इसके बजाय, सभी ने उत्साह के साथ पौधरोपण और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाई। इन पौधों को हरा-भरा रखने का दायित्व भी इन्हीं जवानों को सौंपा गया है।

इस पहल का परिणाम कोटा पुलिस लाइन के परिसर में साफ नजर आ रहा है। चार महीनों में परिसर हरा-भरा और खूबसूरत हो गया है। साथ ही, पुलिसकर्मियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण की भावना बढ़ी है। यह अनूठी सजा न केवल पर्यावरण के लिए सुखद है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन रही है। इस तरह, कोटा पुलिस की यह पहल गलतियों को सुधारने और पर्यावरण को संवारने का एक शानदार मिश्रण साबित हो रही है।