Rajasthan: मुस्तैद हुई पुलिस तो मिल गए ‘भगवान’, अष्टधातु की मूर्तियां बरामद, शातिर नकबजन गिरफ्तार

किशनगढ़ रेनवाल। चार दिन पहले रेनवाल के चौमूं बाजार स्थित 150 साल पुराने राधा माधवजी के मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर चुराई गई अष्टधातु की मूर्तियां बरामद की हैं।
पुलिस अधीक्षक जयपुर जिला ग्रामीण राशि डोगरा डूडी ने बताया कि परिवादी ज्योति प्रकाश भातरा निवासी चौमूं दरवाजा रेनवाल ने 6 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह जब मंदिर में पूजा के लिए आए तो गर्भगृह सहित अन्य कमरों के ताले टूटे मिले और ठाकुरजी की मूर्तियां सहित अन्य सामान गायब थे।
रेनवाल पुलिस ने वारदात के बाद फुटेज खंगालकर शातिर नकबजन सैलानी उर्फ सैन्या को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भगवान माधव और माता राधा रानी सहित चोरी की गई सभी मूर्तियां और अन्य सामान बरामद किए गए। मूर्तियां मिलने की खबर सुनकर कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनियां ने बताया कि सीओ जोबनेर खलील अहमद के सुपरविजन व थानाधिकारी रेनवाल नरेश कंवर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने नकबजन सैलानी उर्फ सैन्या निवासी नला बाजार, किशनगढ़ रेनवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल ली।
आरोपी की निशानदेही पर उसके घर में छिपाकर रखी गई भगवान माधव और माता राधा की अष्टधातु की मूर्ति, लड्डू गोपालजी की एक बड़ी और दो छोटी मूर्तियां, श्री यंत्र व गोपाल यंत्र, दो गाय की मूर्तियां, चार अन्य छोटी मूर्तियां, दो छोटे सिंहासन, छत्र, विभिन्न मणियों की मालाएं, लोटा और बाजूबंद बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त ने वारदात से पहले मंदिर की रेकी की थी। आरोपी के खिलाफ रेनवाल थाने में चोरी, नकबजनी व एनडीपीएस एक्ट के पांच मामले दर्ज हैं।
