Rajasthan: मुस्तैद हुई पुलिस तो मिल गए ‘भगवान’, अष्टधातु की मूर्तियां बरामद, शातिर नकबजन गिरफ्तार

आरोपी की निशानदेही पर उसके घर में छिपाकर रखी गई भगवान माधव और माता राधा की अष्टधातु की मूर्ति, लड्डू गोपालजी की एक बड़ी और दो छोटी मूर्तियां, श्री यंत्र व गोपाल यंत्र, दो गाय की मूर्तियां, चार अन्य छोटी मूर्तियां, दो छोटे सिंहासन, छत्र, विभिन्न मणियों की मालाएं, लोटा और बाजूबंद बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त ने वारदात से पहले मंदिर की रेकी की थी। आरोपी के खिलाफ रेनवाल थाने में चोरी, नकबजनी व एनडीपीएस एक्ट के पांच मामले दर्ज हैं।