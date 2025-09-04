River pollution: पंजाब की फैक्ट्रियों का जहर पी रही राजस्थान की नदियां

राजस्थान विधानसभा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने स्पष्ट किया कि पंजाब की ओर से राजस्थान में प्रवेश करने वाले अपशिष्ट जल की रोकथाम और शोधन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सतलुज नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में 57 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पहले से कार्यरत हैं, वहीं 10 नए एसटीपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन संयंत्रों के जरिए प्रदूषित जल को रोकने और शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यह राजस्थान की नहरों और नदियों में न मिल पाए।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक डूंगरराम गेदर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि राजस्थान-पंजाब बॉर्डर पर इंदिरा गांधी फीडर और बीकानेर नहर से आने वाले पानी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। हर एक घंटे में प्राप्त रिपोर्ट राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जल संसाधन विभाग के हनुमानगढ़ कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है। इन रिपोट्र्स के अनुसार फिलहाल पेयजल मानक के अनुरूप पाया गया है।