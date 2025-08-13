13 अगस्त 2025,

Swachh Bharat Initiative: ऑनलाइन पट्टा, आवारा पशु नियंत्रण और कचरा प्रबंधन पर सरकार ने किया फोकस

Jaipur Municipal Review Meeting: स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हेरिटेज निगम में सफाई व्यवस्था प्राथमिकता पर, युद्ध स्तर पर चलेगा अभियान।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 13, 2025

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वर्षभर स्वच्छता पर उतना ही जोर दिया जाए, जितना स्वच्छता सर्वेक्षण के समय दिया जाता है। उन्होंने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाने के आदेश दिए।

ऑनलाइन पट्टा प्रणाली पर जोर

जैन ने कहा कि अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए। सभी जोन उपायुक्त लंबित ऑफलाइन फाइलों को तुरंत ऑनलाइन करें और आवेदकों को दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन के पट्टा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आवारा पशु नियंत्रण पर ठोस प्लानिंग

सड़क पर आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि विशेषकर परकोटे क्षेत्र में इनका नियंत्रण जरूरी है। निगम की पशु प्रबंधन शाखा अवैध डेयरियों और बेसहारा पशुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

कचरा डिपो और अतिक्रमण पर निगरानी

जैन ने कचरा डिपो की नियमित निगरानी, ओवरफ्लो रोकने और कचरा पात्र के बाहर गंदगी न फैलने के निर्देश दिए। कचरा फेंकने वालों का चालान करने और दुकानों के बाहर डस्टबिन न होने पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ ज्यादा शिकायत पर दुकान सील करने की कार्रवाई की बात कही। हूपर की नियमित मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के भी निर्देश दिए गए।

