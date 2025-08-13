Swachh Bharat Initiative: ऑनलाइन पट्टा, आवारा पशु नियंत्रण और कचरा प्रबंधन पर सरकार ने किया फोकस

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वर्षभर स्वच्छता पर उतना ही जोर दिया जाए, जितना स्वच्छता सर्वेक्षण के समय दिया जाता है। उन्होंने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाने के आदेश दिए।