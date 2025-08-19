Swachhata Ka Sanskar:जयपुर में अब रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार, निगम का रात्रिकालीन सफाई पर फोकस

Rajasthan Patrika's campaign on cleanliness: जयपुर हैरिटेज नगर निगम बाजारों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सुधारने में जुट गया है। निगम आयुक्त ने व्यापारियों को दुकानें रात 10 बजे तक ही खोलने के फिर से निर्देश जारी किए। बाजार बंद होने के बाद निगमकर्मी सफाई व्यवस्था में जुट गए हैं। रात्रिकालीन सफाई होने पर सुबह बाजार खुलने के वक्त हर तरफ सफाई नजर भी आने लगी है। राजस्थान पत्रिका के स्वच्छता का संस्कार अभियान के तहत दुकानदारों से समझाइश भी निगम कर रहा है। प्रमुख बाजारों के व्यापार मंडलों ने इसमें सहयोग भी दिया है।
हैरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने रविवार देर रात शहर के कई जगहों का दौरा किया। हसनपुरा में मीट की दुकानों का सड़क तक अतिक्रमण देख आयुक्त ने दुकानदारों को फटकार लगाई। आयुक्त ने मौके पर चालान करने के निर्देश दिए। वहीं त्रिपोलिया बाजार और चांदपोल बाजार में दुकानों के बाहर गंदगी होने पर नाराजगी जताई। अतिक्रमण होने और सफाई व्यवस्था नहीं होने पर 35 हजार रुपए कैरिंग चार्ज भी वसूला।
आपकी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था कैसी है, हूपर टाइम पर आता है, सफाई कर्मचारी का व्यवहार कैसा है। कुछ ऐसे ही सवाल घर-घर जाकर निगम आयुक्त निधि पटेल ने लोगों से पूछे। लोगों ने हूपर देर से आने की शिकायतें भी की। कई कॉलोनियों में कचरा डिपो भी मिले।
राजस्थान पत्रिका के 'स्वच्छता का संस्कार' अभियान के तहत मंगलवार शाम 4 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाएगा। आगाज द अमेजिंग रंगमंच ग्रुप की ओर से नाट्य कलाकार नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को साफ— सफाई रखने के लिए प्रेरित करेंगे। नाटक में फिरोज मिर्जा, डॉ. बुलबुल नायक, मनन आसुदानी, खुशबू आसुदानी, विक्रम सिंह और निधि शर्मा समेत अन्य कलाकार विभिन्न पात्र निभाएंगे।