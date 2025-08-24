Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Swachhata Ka Sanskar: शोभायात्रा में स्टॉल लगाने वालों को अब देना होगा शपथ पत्र, सड़क पर नहीं करेंगे कचरा

जयपुर के हैरिटेज नगर निगम ने शोभायात्राओं में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नया कदम उठाया है। अब स्टॉल लगाने वालों को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें वे कचरा प्रबंधन का वादा करेंगे।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 24, 2025

Swachhata Ka Sanskar
स्वच्छता का संस्कार (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। हैरिटेज नगर निगम ने तय किया है कि शोभायात्रा में स्टॉल लगाने वालों को अब शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में उन्हें यह वचन देना होगा कि वे गंदगी नहीं करेंगे और कचरा पात्र (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा। निगम प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि शोभायात्रा के दौरान गंदगी कम से कम हो और लोग शहर को स्वच्छ रखने में पूरी तरह सहयोग करें। साथ ही, मेले में पानी और अल्पाहार के स्टॉल लगाने वालों को भी इसके लिए विशेष समझाइश दी जाएगी।

निगम की तैयारी

  • समिति की ओर से रखे गए कचरा पात्रों को निगम अपनी हूपर गाड़ियों से समय-समय पर खाली करवाएगा।
  • शोभायात्रा मार्ग पर निगम की ओर उ‌द्घोषणा (अनाउंसमेंट) कर लोगों से खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की जाएगी।
  • शोभायात्रा मार्ग पर ही कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, ताकि तुरंत सफाई सुनिश्चित की जा सके।

जगह-जगह तैनात होंगे सफाईकर्मी

मेलों और शोभायात्राओं के दौरान निगम क्षेत्र में गंदगी न दिखे, इसके लिए विशेष प्लानिंग के साथ सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी। अलग-अलग पॉइंट्स पर सफाईकर्मी भी तैनात रहेंगे, जो लोगों को कचरा डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित करेंगे। -निधि पटेल, आयुक्त, हैरिटेज नगर निगम

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Swachhata Ka Sanskar: शोभायात्रा में स्टॉल लगाने वालों को अब देना होगा शपथ पत्र, सड़क पर नहीं करेंगे कचरा

