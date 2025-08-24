Swachhata Ka Sanskar: शोभायात्रा में स्टॉल लगाने वालों को अब देना होगा शपथ पत्र, सड़क पर नहीं करेंगे कचरा

जयपुर। हैरिटेज नगर निगम ने तय किया है कि शोभायात्रा में स्टॉल लगाने वालों को अब शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में उन्हें यह वचन देना होगा कि वे गंदगी नहीं करेंगे और कचरा पात्र (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा। निगम प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि शोभायात्रा के दौरान गंदगी कम से कम हो और लोग शहर को स्वच्छ रखने में पूरी तरह सहयोग करें। साथ ही, मेले में पानी और अल्पाहार के स्टॉल लगाने वालों को भी इसके लिए विशेष समझाइश दी जाएगी।