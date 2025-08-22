Swachhata Ka Sanskar: गलियां और सड़कें बनेंगी वार्ड की इज्जत का सवाल… अब हर माह होगा नंबर वन का ऐलान

जयपुर। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हैरिटेज नगर निगम ने एक नई पहल की है। माय वार्ड, बेस्ट वार्ड अभियान के तहत अब हर माह वार्डों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाएगी। यह प्रतियोगिता 25 अगस्त से शुरू होगी।
निगम की टीम और थर्ड पार्टी मिलकर सर्वेक्षण करेंगी। इस प्रक्रिया के लिए निगम स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। सर्वेक्षण हर माह 25 से 30 तारीख के बीच होगा। इसके लिए 10 बिंदुओं की एक चेकलिस्ट बनाई गई है। हर बिंदु को 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कुल 100 अंकों के आधार पर रैंकिंग होगी। तीन विजेता वार्डों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर माय वार्ड, बेस्ट वार्ड प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें वार्ड वाइज सफाई प्रतियोगिता करवाई जाएगी और निर्धारित मानदंडों पर चयन होगा। अच्छे काम वाले सफाई निरीक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं, कम रैंक वाले वार्डों के लिए सुधारात्मक प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। -निधि पटेल, आयुक्त, हैरिटेज नगर निगम