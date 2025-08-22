Swachhata Ka Sanskar: गलियां और सड़कें बनेंगी वार्ड की इज्जत का सवाल… अब हर माह होगा नंबर वन का ऐलान

निगम की टीम और थर्ड पार्टी मिलकर सर्वेक्षण करेंगी। इस प्रक्रिया के लिए निगम स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। सर्वेक्षण हर माह 25 से 30 तारीख के बीच होगा। इसके लिए 10 बिंदुओं की एक चेकलिस्ट बनाई गई है। हर बिंदु को 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कुल 100 अंकों के आधार पर रैंकिंग होगी। तीन विजेता वार्डों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।