स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप गाइडलाइन: विदेश में 150 और देश में 350 सीटें; नई शर्तों संग राजस्थान में नौकरी अनिवार्य



-अभ्यर्थी अध्ययन अवकाश के समय राज्य सरकार की स्कीमों का तुलनात्मक अध्ययन व सुधार के लिए प्रोजेट रिपोर्ट तैयार करेंगे।

-इंजीनियङ्क्षरग कोर्सेज में अध्ययनरत छात्रों से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

-अभ्यर्थी को अपनी रिसर्च, प्रस्तुत किए पेपर-प्रोजेक्ट कार्य या अन्य किसी प्रकार की शैक्षणिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भी ईमेल पर देनी होगी।

-राज्य सरकार की ओर से अभ्यर्थी को ऑनलाइन इंट्रेशन के लिए आमंत्रित किए जाने पर उपस्थित होना होगा।

-अभ्यर्थी छात्रवृत्ति योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे।

-अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड में दूसरे जरूरतमंद छात्रों की भी विदेश अध्ययन में सहायता करेंगे।