Good News: ​​शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का होगा विकास, केन्द्र ने दिया 3200 करोड़ रुपए का तोहफा

Rajasthan education: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। केन्द्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि की प्रथम किश्त शीघ्र जारी होने जा रही है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर राज्य में शिक्षा उन्नयन की योजनाओं की जानकारी दी थी और केन्द्र से सहयोग का अनुरोध किया था। शिक्षा मंत्री ने राज्य को 3200 करोड़ रुपए की राशि देने पर सहमति जताई और जल्द ही राशि जारी करने का आश्वासन दिया।
इस धनराशि से प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय सहित कई विद्यालयों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य होंगे। साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी एवं डिजिटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशीलता, नवाचार और समग्र शिक्षा की मॉनिटरिंग जैसे कार्यों को और गति मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस सहयोग से प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और हर बच्चे को आधुनिक, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।