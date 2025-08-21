Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News: ​​शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का होगा विकास, केन्द्र ने दिया 3200 करोड़ रुपए का तोहफा

Samagra Shiksha: सीएम शर्मा के प्रयास रंग लाए, शिक्षा के विकास को मिलेगा नया आयाम। समग्र शिक्षा अभियान को बढ़ावा, स्कूलों में निर्माण से डिजिटल लैब तक होंगे काम।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 21, 2025

Rajasthan education: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। केन्द्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि की प्रथम किश्त शीघ्र जारी होने जा रही है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर राज्य में शिक्षा उन्नयन की योजनाओं की जानकारी दी थी और केन्द्र से सहयोग का अनुरोध किया था। शिक्षा मंत्री ने राज्य को 3200 करोड़ रुपए की राशि देने पर सहमति जताई और जल्द ही राशि जारी करने का आश्वासन दिया।

इस धनराशि से प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय सहित कई विद्यालयों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य होंगे। साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी एवं डिजिटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशीलता, नवाचार और समग्र शिक्षा की मॉनिटरिंग जैसे कार्यों को और गति मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Global Job: विदेशों में नौकरी का सपना होगा सच,जानिए राजस्थान सरकार की खास पहल
जयपुर
image

राज्य सरकार का मानना है कि इस सहयोग से प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और हर बच्चे को आधुनिक, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत ट्रेन का राजस्थान के छह स्टेशनों पर होगा ठहराव, इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें सूची
जयपुर
vande bharat train

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 04:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: ​​शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का होगा विकास, केन्द्र ने दिया 3200 करोड़ रुपए का तोहफा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.