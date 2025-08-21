Good News: ​​शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का होगा विकास, केन्द्र ने दिया 3200 करोड़ रुपए का तोहफा

मुख्यमंत्री शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर राज्य में शिक्षा उन्नयन की योजनाओं की जानकारी दी थी और केन्द्र से सहयोग का अनुरोध किया था। शिक्षा मंत्री ने राज्य को 3200 करोड़ रुपए की राशि देने पर सहमति जताई और जल्द ही राशि जारी करने का आश्वासन दिया।