Rajasthan News: राजस्थान में आसमान से गिरी ‘आफत’, 1 लड़की की मौत, 12 घायल, मच गया हड़कंप

राजस्थान में भरतपुर सम्भाग में शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने की दो घटनाओं में एक किशोरी की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के लाड़पुरा गांव में रात में घर में परिवार के लोग टीवी देख रहे थे कि बारिश के दौरान बिजली गिर गई।
इससे 14 वर्षीया किशोरी क्रांति खारवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के छह बच्चों सहित नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। पांच घायलों काे बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि तीन गंभीर घायलों को गंगापुर सिटी अस्पताल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि दूसरी घटना डीग जिल की है जहां देर रात जमकर हुई बारिश के दौरान कुम्हेर के सिकरोरी गांव में कुंज बिहारी, बलदेव एवं देवकी नंदन के घरों पर बिजली गिरने से तीनों के मकानों की पट्टियां टूट गई।
इससे कुंजबिहारी की पत्नी तारा (46) के दोनों पैर टूट गए, उसका 17 वर्षीय पुत्र रोहित घायल हो गया। बलदेव के घर में टूट कर गिरी पट्टियों के मलबे से उसका 22 वर्षीय पुत्र संजय घायल हो गया। इस हादसे में देवकी नंदन के घर को काफी नुकसान हुआ है।