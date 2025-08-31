Rajasthan News: राजस्थान में आसमान से गिरी ‘आफत’, 1 लड़की की मौत, 12 घायल, मच गया हड़कंप

राजस्थान में भरतपुर सम्भाग में शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने की दो घटनाओं में एक किशोरी की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के लाड़पुरा गांव में रात में घर में परिवार के लोग टीवी देख रहे थे कि बारिश के दौरान बिजली गिर गई।