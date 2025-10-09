राजस्थान में बिना मंजूरी 3200 मेगावाट के टेंडर जारी; आखिर किसके लिए इतनी मेहरबानी, फैसला आने का इंतजार क्यों नहीं?

ऊर्जा विकास निगम ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिसोर्स एडिक्वेसी रिपोर्ट के आधार पर 3200 मेगावाट क्षमता के लिए निविदा जारी की। रिपोर्ट में वर्ष 2031-32 तक राजस्थान की अनुबंधित बिजली क्षमता की आवश्यकता 20532 मेगावाट (19710 मेगावाट कोयला और 822 मेगावाट गैस) आंकी गई थी। डिस्कॉम्स ने राज्य में 6897 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत बताई थी, जिसमें से 3756 मेगावाट पहले ही केंद्र सरकार की कंपनियों व अन्य स्रोतों से सुनिश्चित की जा चुकी। बाकी 3141 मेगावाट की पूर्ति के लिए यह निविदा जारी की गई।