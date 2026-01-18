Textile Export: राजस्थान के टेक्सटाइल निर्यात ने रचा नया कीर्तिमान, 13,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा कारोबार

Rajasthan Textile: जयपुर. राजस्थान के टेक्सटाइल सेक्टर ने वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए अपना निर्यात बढ़ाकर 13,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त टेक्सटाइल निर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। बढ़ते वैश्विक बाजार, आधुनिक तकनीक के उपयोग और सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियों का सीधा असर इस तेजी से बढ़ते निर्यात पर देखने को मिल रहा है।