8 दिसंबर तक चलेगा अभियान, स्कूलों व ग्राम पंचायतों को किया जाएगा तंबाकू मुक्त

सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि यह 60 दिवसीय अभियान 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान जिलेभर में तंबाकू निषेध से जुड़ी रैलियां, जन-जागरूकता कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतिबंधित स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के विक्रय और सेवन पर रोक लगाने हेतु कोटपा एक्ट के तहत चालान कार्रवाई भी की जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक रविकांत जांगिड़ ने बताया कि अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, ग्राम पंचायत भवनों, शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर युवाओं को जोडक़र नशा मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे इस मुहिम का हिस्सा बनकर 'स्वस्थ युवा, स्वच्छ भविष्य' के लक्ष्य को साकार करने में सहयोग दें।