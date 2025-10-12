8 दिसंबर तक चलेगा अभियान, स्कूलों व ग्राम पंचायतों को किया जाएगा तंबाकू मुक्त

Photo: Patrika Network
Tobacco Free Youth Campaign: कोटपूतली-बहरोड़. जिले में तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में प्रशासन द्वारा सशक्त पहल करते हुए "टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन-3.0" के तहत आगामी 60 दिनों तक जन-जागरूकता और तंबाकू निषेध गतिविधियों की श्रृंखला चलाई जाएगी। इस संबंध में जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने संबंधित विभागों की बैठक लेकर अभियान की रूपरेखा तय की।
जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने निर्देश दिए कि पुलिस, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायतीराज, नगर परिषद, रसद विभाग सहित सभी विभाग आपसी समन्वय से कोटपा-2003 की धाराओं एवं तंबाकू फ्री गाइडलाइन की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों और ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिससे युवा पीढ़ी को नशे की जकड़ से बचाया जा सके।
सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि यह 60 दिवसीय अभियान 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान जिलेभर में तंबाकू निषेध से जुड़ी रैलियां, जन-जागरूकता कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतिबंधित स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के विक्रय और सेवन पर रोक लगाने हेतु कोटपा एक्ट के तहत चालान कार्रवाई भी की जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक रविकांत जांगिड़ ने बताया कि अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, ग्राम पंचायत भवनों, शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर युवाओं को जोडक़र नशा मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे इस मुहिम का हिस्सा बनकर 'स्वस्थ युवा, स्वच्छ भविष्य' के लक्ष्य को साकार करने में सहयोग दें।
