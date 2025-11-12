बीसलपुर बांध की क्षमता में होगा 9 प्रतिशत इजाफा, 68 गावों की 350 हेक्टेयर जमीन आएगी डूब क्षेत्र में

राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित ईआरसीपी) के बाद अब ब्राह्मणी नदी से भी पानी लाने की तैयारी है, जो 6 जिलों के लाखों लोगों के उपयोग आएगा। ब्राह्मणी नदी मध्यप्रदेश से चित्तौडगढ़ की तरफ प्रवेश कर रही है। इस नदी (चंबल की सहायक नदी) पर भैंसरोडगढ़ एरिया में 54 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता का बैराज बनेगा और यहां से करीब 132 किलोमीटर दूरी तय करते हुए भीलवाड़ा से गुजर रही बनास नदी तक पानी लाया जाएगा। बनास नदी से पानी बीसलपुर बांध में पहुंचेगा। इसलिए भी बांध की भराव क्षमता बढ़ाई जा रही है। यहां से पानी की सप्लाई जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा व अन्य जिलों में हो सकेगी।