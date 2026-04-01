हवामहल में प्रदर्शनी ने खींचा लोगों का ध्यान, कला प्रेमियों के लिए बनी आकर्षण, हर पत्थर में छिपी कहानी को रंगों से किया गया बयां

कलाकार राजकुमार गुप्ता ने बताया कि हर पत्थर के भीतर एक अनकही कहानी और भावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें पहचानकर रंगों के जरिए बाहर लाना ही असली कला है। उनकी यह सोच उनकी हर रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृतियों का मुख्य आकर्षण भावनात्मक विषय हैं। इनमें मां और बेटे के स्नेह को दर्शाती रचना विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें बच्चे की मासूमियत और मां की ममता को बेहद सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा प्रेम पर आधारित कलाकृतियां भी दर्शकों को पुरानी यादों में ले जाती हैं, वहीं एक युवा की गहरी सोच को दर्शाती रचना आधुनिक जीवन के भावनात्मक पहलुओं को उजागर करती है।