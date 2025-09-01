Patrika LogoSwitch to English

Hostels Admission: राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 15 सितंबर तक बढाई प्रवेश के लिए अंतिम तिथि

Hostel Admission Last Date Extended: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों (विद्यालय-महाविद्यालय स्तरीय) और आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढा दी है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 01, 2025

Rajasthan Hostels Admission: जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों (विद्यालय-महाविद्यालय स्तरीय) और आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढा दी है।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया छात्र-छात्राओं की मांग और आवश्यकता को देखते हुए विभाग ने आवेदन तिथि को 15 सितंबर तक बढा दिया है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नवीन छात्रावासों में भी छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा।

गौरतलब है कि इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के सभी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों (विद्यालय-महाविद्यालय स्तरीय) एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 31 अगस्त, 2025 तिथि निर्धारित की गई थी

Published on:

01 Sept 2025 09:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Hostels Admission: राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 15 सितंबर तक बढाई प्रवेश के लिए अंतिम तिथि

