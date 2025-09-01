Hostels Admission: राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 15 सितंबर तक बढाई प्रवेश के लिए अंतिम तिथि



निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया छात्र-छात्राओं की मांग और आवश्यकता को देखते हुए विभाग ने आवेदन तिथि को 15 सितंबर तक बढा दिया है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नवीन छात्रावासों में भी छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा।