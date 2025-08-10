5 हजार का इनामी घोड़ी चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी

थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने वारदात के बाद से ही दो राज्यों व छह जिलों के करीब 150 गांवों में जाकर सुराग जुटाए। सीसीटीवी फुटेज, ग्रामीणों से पूछताछ और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस टीम ने आरोपी गोविन्द बावरिया पुत्र छोटेलाल बावरिया (21 ) निवासी दोसोद थाना नीमराना तक पहुंचा उसे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गोविन्द ने बताया कि उसने अपने साथी विकास राजपूत पुत्र बंजरग राजपूत निवासी दोसोद थाना नीमराना के साथ मिलकर 31 जुलाई की रात दो सफेद घोडिय़ां चोरी की थीं। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जिला नागौर के गांव गोठ मांगलोद से दो सफेद घोड़ी बरामद की।