5 हजार का इनामी घोड़ी चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी

कोटपूतली-बहरोड़. नीमराना थाना पुलिस की टीम ने घोड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 5 हजार रुपए के इनामी व वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की निशानदेही से जिला नागौर के गोठ मांगलोद गांव से दोनों चोरी की घोड़ी बरामद की गईं, जिनकी कीमत करीब 9.50 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों घोड़ी गरीब परिवार सत्यनारायण की आजीविका का प्रमुख सहारा थीं।
थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने वारदात के बाद से ही दो राज्यों व छह जिलों के करीब 150 गांवों में जाकर सुराग जुटाए। सीसीटीवी फुटेज, ग्रामीणों से पूछताछ और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस टीम ने आरोपी गोविन्द बावरिया पुत्र छोटेलाल बावरिया (21 ) निवासी दोसोद थाना नीमराना तक पहुंचा उसे गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में गोविन्द ने बताया कि उसने अपने साथी विकास राजपूत पुत्र बंजरग राजपूत निवासी दोसोद थाना नीमराना के साथ मिलकर 31 जुलाई की रात दो सफेद घोडिय़ां चोरी की थीं। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जिला नागौर के गांव गोठ मांगलोद से दो सफेद घोड़ी बरामद की।
टीम में हेड कांस्टेबल शिवचरण, पवन कुमार, योगेश व बिरेन्द्र की मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में विशेष भूमिका रही। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई व घोड़ी सुरक्षित लौटाने के लिए पुलिस का आभार जताया और टीम का फूल माला पहनकर अभिनंदन किया। पुलिस दूसरे वांछित आरोपी विकास राजपूत की तलाश कर रही है।