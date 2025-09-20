राजस्थान में चपरासी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू, आखिरी समय दौड़ते भागते पहुंचे अभ्यर्थी

जयपुर। राजस्थान में ग्रेड फोर्थ चपरासी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा प्रदेशभर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और इसमें अभ्यर्थियों की सुरक्षा तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश देने से पहले कड़ी जांच की गई। इस दौरान कई परीक्षार्थियों के हाथ में बंधे धागे काटे गए और महिला परीक्षार्थियों के नाक की बालियां खोली गई।