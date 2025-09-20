Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में चपरासी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू, आखिरी समय दौड़ते भागते पहुंचे अभ्यर्थी

राजस्थान में ग्रेड फोर्थ चपरासी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 20, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

जयपुर। राजस्थान में ग्रेड फोर्थ चपरासी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा प्रदेशभर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और इसमें अभ्यर्थियों की सुरक्षा तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश देने से पहले कड़ी जांच की गई। इस दौरान कई परीक्षार्थियों के हाथ में बंधे धागे काटे गए और महिला परीक्षार्थियों के नाक की बालियां खोली गई।

परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचना बेहद जरूरी था। कई परीक्षार्थियों ने अंतिम समय पर दौड़कर प्रवेश लिया। ठीक 9 बजे सभी परीक्षा केंद्रों के गेट या फाटक बंद कर दिए गए। एक मिनट भी लेट आए अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। बाद में कई बार आग्रह करने पर भी उन्हें प्रवेश नहीं मिला।

आज जयपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, कोटा सहित तमाम जिलों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया था और सभी कैंडिडेट्स को प्रवेश देने से पहले दस्तावेजों और पहचान पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई।

ये भी पढ़ें

जयपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, परिजन घबराकर पहुंचे स्कूल, मौके पर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता
जयपुर
PATRIKA PHOTO

प्रदेशभर में आज कुल 8 लाख 22 हजार से अधिक स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा ग्रेड फोर्थ के 53,749 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेशभर में कुल 24 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा का परिणाम न केवल भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को भी तय करेगा।

परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के कारण अभ्यर्थियों को अनुशासन में रहना पड़ा। पुलिस और परीक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें हर केंद्र पर तैनात रहीं। परीक्षा का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से हुआ ताकि सभी अभ्यर्थी अपनी परीक्षा दे सकें। परीक्षा का दूसरा चरण आज सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की नई पहल, सफाई गाड़ियों पर क्यूआर कोड लगे, कचरे वाली जगह पर लगेंगे CCTV
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में चपरासी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू, आखिरी समय दौड़ते भागते पहुंचे अभ्यर्थी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.