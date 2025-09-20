राजस्थान में चपरासी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू, आखिरी समय दौड़ते भागते पहुंचे अभ्यर्थी

जयपुर। राजस्थान में ग्रेड फोर्थ चपरासी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा प्रदेशभर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और इसमें अभ्यर्थियों की सुरक्षा तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश देने से पहले कड़ी जांच की गई। इस दौरान कई परीक्षार्थियों के हाथ में बंधे धागे काटे गए और महिला परीक्षार्थियों के नाक की बालियां खोली गई।
परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचना बेहद जरूरी था। कई परीक्षार्थियों ने अंतिम समय पर दौड़कर प्रवेश लिया। ठीक 9 बजे सभी परीक्षा केंद्रों के गेट या फाटक बंद कर दिए गए। एक मिनट भी लेट आए अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। बाद में कई बार आग्रह करने पर भी उन्हें प्रवेश नहीं मिला।
आज जयपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, कोटा सहित तमाम जिलों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया था और सभी कैंडिडेट्स को प्रवेश देने से पहले दस्तावेजों और पहचान पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई।
प्रदेशभर में आज कुल 8 लाख 22 हजार से अधिक स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा ग्रेड फोर्थ के 53,749 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेशभर में कुल 24 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा का परिणाम न केवल भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को भी तय करेगा।
परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के कारण अभ्यर्थियों को अनुशासन में रहना पड़ा। पुलिस और परीक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें हर केंद्र पर तैनात रहीं। परीक्षा का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से हुआ ताकि सभी अभ्यर्थी अपनी परीक्षा दे सकें। परीक्षा का दूसरा चरण आज सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा।