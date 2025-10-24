कबाड़ का कार्यकाल बढ़ाया… छह माह और दौड़ेंगी 70 लो-फ्लोर, सफर पर संकट का साया

जेसीटीएसएल की ओर से पहले 300 सीएनजी बसें लाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन सीएनजी के टेंडर को खत्म कर दिया गया। सरकार अब इलेक्ट्रिक सिटी बसों को दौड़ाने का दावा कर रही है। जयपुर में अब केन्द्र की स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसों को लाया जाएगा। जेसीटीएसएल अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक शहर में इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। दरअसल, केन्द्र की पॉलिसी के तहत राजस्थान में 675 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं। इनमें से 150 बसें जयपुर में आएंगी। वहीं, दूसरे चरण में 169 बसें आएंगी। इस तरह जयपुर में कुल 319 इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी चल रही है।