कबाड़ का कार्यकाल बढ़ाया… छह माह और दौड़ेंगी 70 लो-फ्लोर, सफर पर संकट का साया

Electric Bus Procurement: जयपुर. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (जेसीटीएसएल) की ओर से 70 कबाड़ लो फ्लोर बसों का संचालन किया जाएगा। जेसीटीएसएल ने बसों के संचालन अवधि को छह माह और बढ़ा दिया है। बसों की कमी के कारण मजबूरी में जेसीटीएसएल की ओर से इनका संचालन किया जा रहा है। ऐसे में अब मार्च 2026 तक इन बसों का संचालन होगा। साथ ही जेसीटीएसएल के लिए अब छह माह में प्रक्रिया पूरी कर बसों की खरीद करना चुनौती से कम नहीं है। जेसीटीएसएल अब नई इलेक्ट्रिक बसों को लाने की तैयारी कर रहा है।
जेसीटीएसएल की टोड़ी डिपो की करीब 70 बसें कबाड़ हो चुकी हैं। इसके कारण शहर में अब चलने लायक 130 बसें ही हैं। बसों का संकट देखते हुए जेसीटीएसएल ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। जेसीटीएसएल ने कबाड़ बसों का संचालन छह माह और बढ़ाने का सुझाव दिया था। सरकार ने छह माह संचालन तो बढ़ा दिया, लेकिन इस अवधि में नई बसों को लेकर कोई तैयारी नहीं है। अब इन कबाड़ बसों में रोज 50 हजार यात्री सफर करेंगे। ऐसे में यात्रियों को परेशानी उठानी होगी।
जेसीटीएसएल की ओर से पहले 300 सीएनजी बसें लाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन सीएनजी के टेंडर को खत्म कर दिया गया। सरकार अब इलेक्ट्रिक सिटी बसों को दौड़ाने का दावा कर रही है। जयपुर में अब केन्द्र की स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसों को लाया जाएगा। जेसीटीएसएल अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक शहर में इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। दरअसल, केन्द्र की पॉलिसी के तहत राजस्थान में 675 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं। इनमें से 150 बसें जयपुर में आएंगी। वहीं, दूसरे चरण में 169 बसें आएंगी। इस तरह जयपुर में कुल 319 इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी चल रही है।
जयपुर में अभी 200 बसें संचालित हो रही हैं। वहीं, जेसीटीएसएल में 319 इलेक्ट्रिक बसों को लाने की तैयारी हो रही है। शहर की आबादी करीब 50 लाख है। इस हिसाब से वर्तमान में लो-लोर बसों की संख्या करीब 1500 होनी चाहिए। वर्तमान में संचालित 200 बसों मेें से 100 कबाड़ होंगी।
