दीपावली पर आग नहीं लगे,इसके लिए आमजन बरतें ये सावधानी,आग लगने पर 101 पर दें सूचना,5 मिनट में पहुंचेगी दमकल

दीपावली पर किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार अग्निशमन विभाग,रहेगा 24 घंटे अलर्ट मोड पर

आगजनी की घटना होने पर 100, 101 पर नंबर पर करें तुरंत कॉल

There should be no fire on Deepawali,in case of fire, give information