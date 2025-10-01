प्रधानाचार्यों के तबादलों में हुआ भारी भ्रष्टाचार, निकाय-पंचायत चुनावों में दिखाएंगे औकात: डोटासरा

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता स्वयं भ्रष्टाचार करते हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं। अब आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को उसकी औकात बताएंगे। कहा कि ये चुनाव तो टाल सकते हैं, लेकिन जिस दिन भी चुनाव होंगे, उस दिन मुंह की खानी पड़ेगी। आज जनता ही नहीं भाजपा कार्यकर्ता भी इस सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े किए।