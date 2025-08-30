Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गोवंश की समस्याओं का होगा स्थायी समाधान

cow shelters: जागा प्रशासन, जिला कलक्टर ने दिए कड़े निर्देश। गौशाला अनुदान, सडक़ दुर्घटनाएं, गोवंश भरण-पोषण और स्ट्रे कैटल फ्री जोन पर रहा फोकस।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Aug 30, 2025

Photo; Patrika Network
Photo; Patrika Network

stray cattle: कोटपूतली-बहरोड़. सार्वजनिक स्थलों और सडक़ों पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश की समस्याओं पर आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में गौशाला प्रतिनिधियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में गौशाला अनुदान, सडक़ दुर्घटनाएं, गोवंश के भरण-पोषण और स्ट्रे कैटल फ्री जोन बनाने जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। जिला कलक्टर ने साफ निर्देश दिए कि नगर परिषद, एनएचएआई और पशुपालन विभाग आपसी समन्वय से काम करते हुए सडक़ों और बाजारों से निराश्रित गोवंश को चिन्हित कर नजदीकी गौशालाओं तक पहुंचाएं।

सड़क दुर्घटनाओं से गोवंश व आमजन को बचाने की मुहिम

जिला कलक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर विचरण करते गोवंश सडक़ दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। इससे न केवल मानवीय जीवन संकट में पड़ रहा है बल्कि पशुओं का भी जीवन खतरे में है। अब एनएचएआई और नगर निकाय सडक़ किनारों पर अवरोधक, चेतावनी बोर्ड और कैटल कैचर वाहन की व्यवस्था करेंगे, साथ ही घायल व रोगग्रस्त पशुओं के इलाज के लिए तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि राजकीय सहायता प्राप्त गौशालाओं को अपनी क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा निराश्रित गोवंश के लिए आरक्षित करना होगा। इंकार करने वाली गौशालाओं के खिलाफ पशुपालन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Police की चेतावनी  ‘अलर्ट स्कैम’ से रहें सावधान, साइबर अपराधी नए तरीकों से कर रहे धोखाधड़ी
जयपुर
Photo: Patrika Network

पंचायत स्तर पर खुलेंगे गो-आश्रय स्थल

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी गो-आश्रय स्थल खोलने के लिए पात्र संस्थानों को प्रेरित किया जाएगा। गौ संरक्षण में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। पशुपालन अधिकारी कैलाश शर्मा ने जानकारी दी कि जिले में कुल 60 गौशालाएं हैं, जिनमें 57 क्रियाशील हैं। इनमें 46 गौशालाओं को भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार गौवंश के भरण-पोषण हेतु बड़े पशु पर 50 और छोटे पशु पर 25 रुपए प्रतिदिन सहायता राशि उपलब्ध करवाती है।

प्रशासनिक पहल से जगी उम्मीद

प्रशासन की इस पहल से उम्मीद जगी है कि सडक़ सुरक्षा, पशु कल्याण और आमजन की राहत के लिए ठोस कदम साबित होगी और जिले को स्ट्रे कैटल फ्री जोन बनाने की दिशा में यह अच्छी शुरुआत होगी। बैठक में नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद, पावटा ईओ फतेह सिंह मीणा, नीमराना ईओ राहुल अग्रवाल, बानसूर ईओ विशाल सहित कई अधिकारी और गौशाला प्रतिनिधि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

e-Sim fraud: साइबर ठगी का नया हथियार, अनजान कॉल अटेण्ड करते ही अकाउंट का एक्सेस साइबर क्रिमिनल्स के पास
जयपुर
Photo: Patrika Network

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गोवंश की समस्याओं का होगा स्थायी समाधान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.