सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गोवंश की समस्याओं का होगा स्थायी समाधान

जिला कलक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर विचरण करते गोवंश सडक़ दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। इससे न केवल मानवीय जीवन संकट में पड़ रहा है बल्कि पशुओं का भी जीवन खतरे में है। अब एनएचएआई और नगर निकाय सडक़ किनारों पर अवरोधक, चेतावनी बोर्ड और कैटल कैचर वाहन की व्यवस्था करेंगे, साथ ही घायल व रोगग्रस्त पशुओं के इलाज के लिए तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि राजकीय सहायता प्राप्त गौशालाओं को अपनी क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा निराश्रित गोवंश के लिए आरक्षित करना होगा। इंकार करने वाली गौशालाओं के खिलाफ पशुपालन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।