e-Sim fraud: साइबर ठगी का नया हथियार, अनजान कॉल अटेण्ड करते ही अकाउंट का एक्सेस साइबर क्रिमिनल्स के पास

जयपुर. साइबर अपराधी दिनों दिन अपडेट होते जा रहे हैं। अब उन्होंने फ्रॉड करने का नया तरीका ढूंढ़ा है। लोगों को भनक भी नहीं लगती है और उनका अकाउंट खाली हो जाता है। सिम स्वैप के बाद अब e-SIM (इलेक्ट्रॉनिक सिम) फ्रॉड की घटनाएं सामने आई है। मुंबई में एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसमें शख्स के एटीएम कार्ड, यूपीआई आदि ब्लॉक होने के बाद भी अकाउंट से करीब 4 लाख रुपए निकल गए। एक छोटी सी लापरवाही उन्हें भारी पड़ गई। यह देश का पांचवा ऐसा मामला है, जिसमें ई-सिम के जरिए ठगी हुई है।