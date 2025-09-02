राजस्थान में फिर जमकर होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट, जानिए IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में सक्रिय मानसून के चलते बारिश की गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों व हरियाणा के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है।