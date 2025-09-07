Weather Alert : राजस्थान में आज इन जिलों में होगी मूसलाधार बरसात, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी

Rajasthan Weather : राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें से 13 जिलों में अत्यधिक भारी, अति भारी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर सहित सभी जिलों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग के अनुसार 9 सितंबर से बारिश का दौर थम सकता है और इसके बाद केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने चार जिलों बालोतरा, बाड़मेर, जालौर और सिरोही में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं जोधपुर, जैसलमेर, पाली, राजसमंद और उदयपुर में अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर और पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है।
ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे तक मौसम का असर देखने को मिल सकता है।
राजधानी जयपुर में आज सुबह से मौसम साफ है और यहां बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में नदी, नाले, बांध और तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं।
शनिवार को उदयपुर, पाली, जालौर, सिरोही और राजसमंद में 2 से 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं जलाशयों के भर जाने से पेयजल संकट से जूझ रहे इलाकों को राहत मिल सकती है।