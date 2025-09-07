Weather Alert : राजस्थान में आज इन जिलों में होगी मूसलाधार बरसात, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी

Rajasthan Weather : राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें से 13 जिलों में अत्यधिक भारी, अति भारी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर सहित सभी जिलों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग के अनुसार 9 सितंबर से बारिश का दौर थम सकता है और इसके बाद केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।