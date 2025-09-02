जयपुर में राजकीय अवकाश के बाद भी खुले स्कूल, कलक्टर जितेंद्र सोनी ने माना गंंभीर, कहा : होगी कार्रवाई

राजधानी में रातभर जमकर बारिश हुई। जिसके कारण शहर की सड़कें दरिया बन गईं, कई कॉलोनियों मे पानी भ्ळार गया। लोग परेशान होकर कंट्रोल रूम में फोन घुमाते रहे और रातभर में 1000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आज रामदेवरा जयंति और तेजादशमी का राजकीय अवकाश घोषित होने के बावजूद कई निजी स्कूल खुले है।
सुबह के समय बारिश में भीगते छोटे बच्चे स्कूल जाते नजर आए। कई निजी स्कूलों ने राजकीय अवकाश को नहीं माना। कई अभिभावकों ने कहा कि स्कूलों की ओर से अवकाश नहीं किया गया। ऐसे में बारिश और जलभराव के बीच बच्चों को स्कूल भेजना पड़ा है।
कलक्टर जितेंद्र सोनी ने सरकारी अवकाश के दिन स्कूलों के खुलने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग को जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि जिन निजी स्कूलों ने सरकारी अवकाश का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
राजधानी जयपुर में पिछले दो तीन दिन से बारिश जारी है। इस कारण सोमवार को जिले में 9 ब्लॉक में बारिश के कारण एसडीएम ने अपने स्तर पर स्कूलों में अवकाश घोषित किया था।
पत्रिका ने इस मामले में सोमवार को कलक्टर जितेंद्र सोनी से बात की थी। सोनी ने कहा था कि आज 9 ब्लॉक में बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कल तेजादशमी और रामदेवरा जयंति का अवकाश रहेगा। अगर यह राजकीय अवकाश नहीं होता तो भारी बारिश को देखते हुए मंगलवार को पूरे जिले में स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाता। लेकिन राजकीय अवकाश के कारण कलक्टर ने अलग से अवकाश घोषित नहीं किया। लेकिन स्कूलों ने आज राजकीय अवकाश को भी नहीं माना।