जयपुर में राजकीय अवकाश के बाद भी खुले स्कूल, कलक्टर जितेंद्र सोनी ने माना गंंभीर, कहा : होगी कार्रवाई

पत्रिका ने इस मामले में सोमवार को कलक्टर जितेंद्र सोनी से बात की थी। सोनी ने कहा था कि आज 9 ब्लॉक में बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कल तेजादशमी और रामदेवरा जयंति का अवकाश रहेगा। अगर यह राजकीय अवकाश नहीं होता तो भारी बारिश को देखते हुए मंगलवार को पूरे जिले में स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाता। लेकिन राजकीय अवकाश के कारण कलक्टर ने अलग से अवकाश घोषित नहीं किया। लेकिन स्कूलों ने आज राजकीय अवकाश को भी नहीं माना।