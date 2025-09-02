Patrika LogoSwitch to English

जयपुर में राजकीय अवकाश के बाद भी खुले स्कूल, कलक्टर जितेंद्र सोनी ने माना गंंभीर, कहा : होगी कार्रवाई

आज रामदेवरा जयंति और तेजादशमी का राजकीय अवकाश घोषित होने के बावजूद कई निजी स्कूल खुले है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 02, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

राजधानी में रातभर जमकर बारिश हुई। जिसके कारण शहर की सड़कें दरिया बन गईं, कई कॉलोनियों मे पानी भ्ळार गया। लोग परेशान होकर कंट्रोल रूम में फोन घुमाते रहे और रातभर में 1000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आज रामदेवरा जयंति और तेजादशमी का राजकीय अवकाश घोषित होने के बावजूद कई निजी स्कूल खुले है।

सुबह के समय बारिश में भीगते छोटे बच्चे स्कूल जाते नजर आए। कई निजी स्कूलों ने राजकीय अवकाश को नहीं माना। कई अभिभावकों ने कहा कि स्कूलों की ओर से अवकाश नहीं किया गया। ऐसे में बारिश और जलभराव के बीच बच्चों को स्कूल भेजना पड़ा है।

जयपुर में बारिश के कारण हादसा : कॉलेज बस घुमाव पर पलटी, आधा दर्जन छात्राएं घायल
जयपुर
वायरल वीडियो से बनाई गई तस्वीर

कलक्टर ने दिए जांच के आदेश..

कलक्टर जितेंद्र सोनी ने सरकारी अवकाश के दिन स्कूलों के खुलने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग को जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि जिन निजी स्कूलों ने सरकारी अवकाश का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

कल भी था 9 ब्लॉक में बारिश के कारण अवकाश…

राजधानी जयपुर में पिछले दो तीन दिन से बारिश जारी है। इस कारण सोमवार को जिले में 9 ब्लॉक में बारिश के कारण एसडीएम ने अपने स्तर पर स्कूलों में अवकाश घोषित किया था।

राजकीय अवकाश नहीं होता तो भी होती स्कूलों में छुट्टी..

पत्रिका ने इस मामले में सोमवार को कलक्टर जितेंद्र सोनी से बात की थी। सोनी ने कहा था कि आज 9 ब्लॉक में बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कल तेजादशमी और रामदेवरा जयंति का अवकाश रहेगा। अगर यह राजकीय अवकाश नहीं होता तो भारी बारिश को देखते हुए मंगलवार को पूरे जिले में स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाता। लेकिन राजकीय अवकाश के कारण कलक्टर ने अलग से अवकाश घोषित नहीं किया। लेकिन स्कूलों ने आज राजकीय अवकाश को भी नहीं माना।

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की नई पहल, सफाई गाड़ियों पर क्यूआर कोड लगे, कचरे वाली जगह पर लगेंगे CCTV
जयपुर
PATRIKA PHOTO

