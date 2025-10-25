दिवाली के बाद बढ़ी ये बीमारियां, चपेट में आ रहे लोग, अस्पतालों में लगी मरीजों की कतार

जयपुर। रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली का प्रदूषण कई लोगों के लिए परेशानी बन गया है। पटाखों की गूंज और चमक के बीच, हवा में घुला धुआं लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। हालात यह हो गए कि जयपुर में वायु प्रदूषण की बात करें तो दिवाली बाद एक्यूआई का लेवल 300 पार कर गया। जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं आज सुबह भी सीतापुरा में एक्यूआई का लेवल 200 से ज्यादा है। अब प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर अस्थमा, दमा और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ रहा है।