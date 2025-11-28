PTI Recruitment: तीन वर्षीय बीपीएड डिग्रीधारकों के लिए राहत की खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

कोर्ट ने इस मामले में अपीलार्थियों को पात्र नहीं मानने के राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी व आर. डी. मीना ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2018 में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक भर्ती निकाली, जिसमें मेरिट में आने के बावजूद अपीलार्थियों को तीन वर्षीय बीपीएड डिग्री होने के कारण चयन से बाहर कर दिया।