जयपुर

दर्दनाक हादसा: फार्म पॉण्ड में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

डालनिया गांव में रविवार को बेर तोड़ने गए तीन बच्चों की फार्म पॉण्ड में डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 26, 2025

वह पॉण्ड जहां हादसा हुआ। फोटो पत्रिका

फागी (जयपुर)। निकटवर्ती डालनिया गांव में रविवार को बेर तोड़ने गए तीन बच्चों की फार्म पॉण्ड में डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने तीनों शव परिजनों को सौंप दिए।

जानकारी के अनुसार डालनिया गांव निवासी प्रिंस (10) पुत्र छोटूराम गुर्जर, लोकेश (10) पुत्र सांवरमल गुर्जर और सुखविंदर (14) पुत्र छोटूराम गुर्जर रविवार दोपहर खेतों की तरफ बेर तोड़ने गए थे। खेत के पास ही एक फार्म पॉण्ड था, जहां बच्चे पानी पीने के लिए रुक गए। इसी दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में बाकी दो बच्चे भी पॉण्ड में कूद गए और तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए।

एक ही परिवार के थे तीनों बच्चे

तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बच्चों के शवों को बाहर निकालकर फागी उपजिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जैसे ही परिजनों ने बच्चों के शव देखे तो बिलख पड़े। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई गमगीन नजर आया।

फार्म पॉण्ड पर नहीं थी तारबंदी

घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे फार्म पॉण्ड के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पॉण्ड के चारों ओर बाड़ाबंदी होती या चेतावनी बोर्ड लगे होते तो शायद यह हादसा टल सकता था।

पुलिस ने शुरू की जांच

फागी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फार्म पॉण्ड की गहराई और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। साथ ही परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे के बाद गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। हर ओर मातम और शोक का माहौल व्याप्त है।

image

26 Oct 2025 09:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दर्दनाक हादसा: फार्म पॉण्ड में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

