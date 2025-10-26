दर्दनाक हादसा: फार्म पॉण्ड में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

जानकारी के अनुसार डालनिया गांव निवासी प्रिंस (10) पुत्र छोटूराम गुर्जर, लोकेश (10) पुत्र सांवरमल गुर्जर और सुखविंदर (14) पुत्र छोटूराम गुर्जर रविवार दोपहर खेतों की तरफ बेर तोड़ने गए थे। खेत के पास ही एक फार्म पॉण्ड था, जहां बच्चे पानी पीने के लिए रुक गए। इसी दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में बाकी दो बच्चे भी पॉण्ड में कूद गए और तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए।