राजस्थान के तीन किशोरों ने किया कमाल, तैयार किया शोध, वैश्विक मंच पर सराहा

वरिष ने बताया कि स्मार्ट-इक्विटी सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है। हमारा उद्देश्य था कि इसका लाभ जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहुंचे। अनीशा बताती हैं, वित्त के क्षेत्र में एक गलत निर्णय करोड़ों का नुकसान कर सकता है। स्मार्ट-इक्विटी निर्णयों को और अधिक सटीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदित्य कहते हैं, स्मार्ट-इक्विटी ने वित्तीय दस्तावेजों में छिपी महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर किया है, जिससे यह वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बनता है।