Tiffin Shaming: मेरे टिफिन में मोमोज, पिज्जा, बर्गर और तेरे में दाल-चावल, बच्चे हो रहे तानेबाजी के शिकार

Jaipur: अगर आपका बच्चा रोजाना लंच बॉक्स का खाना बिना खाए घर ला रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत हो सकता है कि वह ’टिफिन शेमिंग’ का शिकार हो रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जो राजधानी के कई स्कूलों में बच्चों को मानसिक दबाव और हीन भावना में धकेल रही है।

स्कूलों में टिफिन के लिए तय मैन्यू न होने से बच्चे तुलना और तानेबाजी का शिकार बन रहे हैं। ‘मेरे टिफिन में मोमोज और ड्राई-फ्रूट्स हैं, तेरे टिफिन में सिर्फ रोटी-सब्जी’ जैसे वाक्य बच्चों के आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रहे हैं और पढ़ाई पर असर डाल रहे हैं।