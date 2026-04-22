टोंक रोड बनेगा जयपुर का मॉडल कॉरिडोर, जाम से मिलेगी राहत, जानें और क्या-क्या बदलेगा आपके लिए?

यह अभियान सिर्फ अभी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की सोच के साथ चलाया जा रहा है। जयपुर में जो मेट्रो परियोजना आने वाली है, उसके निर्माण के दौरान टोंक रोड पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होगा। अभी से सड़क को व्यवस्थित कर लिया जाए तो मेट्रो बनने के वक्त भी शहर की रफ्तार नहीं रुकेगी।