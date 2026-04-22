टोंक रोड बनेगा जयपुर का मॉडल कॉरिडोर, जाम से मिलेगी राहत, जानें और क्या-क्या बदलेगा आपके लिए?

Tonk Road Jaipur Model Corridor (Patrika File Photo)
Tonk Road Jaipur Model Corridor: जयपुर शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक टोंक रोड को अब एक बेहतरीन मॉडल कॉरिडोर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। जयपुर पुलिस, जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण ने मिलकर एक संयुक्त अभियान शुरू किया है।
इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है ट्रैफिक की भीड़-भाड़ कम करना, पैदल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक रास्ता देना तथा आने वाली मेट्रो परियोजना के लिए सड़क को तैयार करना। यह काम अजमेरी गेट से सांगानेर तक के पूरे हिस्से पर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
अधिकारियों ने पूरे रास्ते को छोटे-छोटे सेक्शन में बांट लिया है। हर सेक्शन की समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। ट्रैफिक जाम के कारणों को वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर उसी के आधार पर व्यावहारिक समाधान निकाले जा रहे हैं।
कई बस स्टैंड चौराहों से हटाकर 80 से 100 मीटर दूर शिफ्ट कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, रामबाग सर्कल के पास B2B क्रॉसिंग की तरफ वाला बस स्टैंड अब नई जगह पर है। इससे चौराहों पर ट्रैफिक सुचारू रूप से बह सकेगा और जाम काफी हद तक कम होगा।
टोंक रोड के दोनों तरफ बिना अनुमति वाली पार्किंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं कि वे वैलेट पार्किंग की व्यवस्था करें और फुटपाथ पर कोई अतिक्रमण न होने दें।
फुटपाथ अब पूरी तरह पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। वहां कोई पार्किंग या दुकान का सामान नहीं रखा जाएगा। रोड के टूटे-फूटे हिस्सों को भी ठीक किया जा रहा है, ताकि यात्रा सुविधाजनक बने।
टोंक रोड पर जयपुर की 90% से ज्यादा शहर बसें चलती हैं, लेकिन पहले बस स्टैंड की सही योजना नहीं थी। कई बस स्टैंड चौराहों पर होने से भारी जाम लगता था। साथ ही अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर अतिक्रमण से पैदल चलना मुश्किल हो रहा था।
इस संयुक्त अभियान से इन सारी पुरानी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इससे रोजाना टोंक रोड पर आने-जाने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा। ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा, दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और भविष्य में मेट्रो निर्माण के दौरान भी ट्रैफिक मैनेजमेंट आसान रहेगा।
अभियान अभी शुरुआती चरण में है और धीरे-धीरे पूरे रास्ते पर लागू किया जाएगा। अगर आप भी टोंक रोड पर रोजाना यात्रा करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको जाम में कम फंसना पड़ेगा, फुटपाथ साफ मिलेगा और सड़क पर चलना ज्यादा आरामदायक लगेगा।
इस अभियान को सफल बनाने में आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। नियमों का पालन करें, अवैध पार्किंग न करें, फुटपाथ साफ रखने में मदद करें और बस स्टैंड पर सही जगह पर ही बस का इंतजार करें।
यह अभियान सिर्फ अभी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की सोच के साथ चलाया जा रहा है। जयपुर में जो मेट्रो परियोजना आने वाली है, उसके निर्माण के दौरान टोंक रोड पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होगा। अभी से सड़क को व्यवस्थित कर लिया जाए तो मेट्रो बनने के वक्त भी शहर की रफ्तार नहीं रुकेगी।
अगर आप रोज टोंक रोड से गुजरते हैं। चाहे ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए या बाजार के लिए तो आने वाले हफ्तों में आपको खुद फर्क दिखेगा। कम जाम, साफ फुटपाथ, समय पर बस और बेहतर सड़क, यही है इस अभियान का असली तोहफा आपके लिए।
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