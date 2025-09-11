सात समंदर पार भी परंपरा जीवित, एनआरआइ निभा रहे श्राद्ध कर्म, वीडियो कॉल पर पितरों को पिंडदान

सर्व ब्राह्मण महासभा एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक रवि शर्मा ने बताया कि सब लोग एकत्र होकर पूर्वजों को याद करते हैं। सामूहिक अनुष्ठान में संस्था के वरिष्ठ लोग पूजन कराते हैं। जाति, धर्म के भेद से परे रहकर हवन में आहुति देने के साथ कौए को खाना खिलाया जाता है। गोसेवा के साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन किया जाता है। वहीं वर्जीनिया निवासी मोनी-रमित माथुर ने कहा कि मंदिर में खाने के लिए राशन सामग्री और दान दिया जाता है। साथ ही सामाजिक प्रकल्पों को पूरा किया जाता है।