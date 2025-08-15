Jaipur: जन्माष्टमी पर यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव, इन वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश, जानें डायवर्ट रूट चार्ट

Special Traffic Arrangements On Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर, अक्षय पात्र व इस्कॉन मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं आते है। ऐसे में असुविधा से बचने के लिए यातायात पुलिस ने यातायात की विशेष व्यवस्था की है।
जन्माष्टमी के दौरान चांदपोल गेट, न्यूगेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़ एवं जोरावर सिंह गेट से परकोटे में हल्के माल वाहक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
गोविंद देवजी आने वाले श्रद्धालु वाहन भूमिगत पार्किंग चौगान स्टेडियम, जलेबी चौक, सब्जी मण्डी जनता मार्केट, जे.डी.ए. की भूमिगत पार्किंग रामनिवास बाग में पार्क कर सकेंगे। मंदिर सेवादारों के पासधारी वाहन ग्लोब ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने निर्धारित पार्किग स्थल पर पार्क हो सकेंगे। सार्दुल सिंह की नाल से आतिश मार्केट, सिटी पैलेस, जलेबी चौक तक सभी वाहनों का प्रवेश एवं पार्किंग निषेध रहेगी।
काले हनुमान जी के मंदिर व कंवर नगर से आने वाले दर्शनार्थी वाहन झूलेलाल मंदिर के पास खाली जमीन पर पार्क कर सकेंगे एवं ब्रह्मपुरी से आने वाले दर्शनार्थी वाहन पौण्ड्रिक उद्यान के सामने पार्क कर सकेंगे।
गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा से मंदिर जाने वाले दर्शनार्थी वाहन चौगान स्टेडियम के अंदर भूमिगत पार्किंग में पार्क करेंगे। जलेबी चौक से सभी प्रकार के वाहनों का निकास नगर परिषद की मोरी, आतिश मार्केट से रहेगा।
जन्माष्टमी उत्सव के दौरान चारदिवारी में संचालित होने वाली बस/मिनी बसों का प्रवेश निषेद्य रहेगा इनका संचालन समानांतर मार्गों से किया जाएगा।
गोविंद देवजी मंदिर के आस-पास एवं जलेबी चौक में पार्किंग सीमित होने के कारण श्रद्धालुओं से वाहन जे.डी.ए. की भूमिगत पार्किंग, रामनिवास बाग में खड़े करने की अपील की है। वहां से वे अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करें।
बॉम्बे अस्पताल चौराहा से अक्षय पात्र मंदिर आने वाले भारी वाहनों, जीवन रेखा अस्पताल तिराहे तथा एन.आर.आइ. चौराहे से अक्षय पात्र जाने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जाएगा।
ज्ञान विहार मार्ग तिराहा से अक्षय पात्र जाने वाला सामान्य यातायात पूर्णतया बंद रहेगा।
एस.बी.आइ तिराहे से महल रोड जाने वाले तथा डी. मार्ट चौराहे से अक्षय पात्र मंदिर और द्वारकापुरी सर्कल से अक्षय पात्र मंदिर की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जाएगा।
इस्कॉन तिराहा पत्रकार कॉलोनी से इस्कॉन मंदिर जाने वाले यातायात को डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा।
इस्कॉन तिराहा मुहाना मंडी से इस्कॉन मंदिर जाने वाले यातायात को डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा।
गोवर्धन हाइट्स से इस्कॉन मंदिर एवं मुहाना मंडी केसर चौराहा की तरफ आने वाले भारी वाहनों को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जाएगा।