राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, पति-पत्नी और मासूम की मौके पर ही मौत

जयपुर। जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र में दीपोत्सव की खुशियां मातम में बदल गई। मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे जयपुर-आंधी स्टेट हाइवे पर अस्थल के पास हनुमान मंदिर के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
पांच लोगों से सवार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर अस्थल पुलिया से आगे घुमाव पर स्थित हनुमान जी के मंदिर की दीवार से जा टकराई।
बाइक की गति इतनी तेज थी कि घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में पति-पत्नी और मृतक के बड़े भाई की पांच वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुर्घटना में खवारानीजी गांव निवासी मातादीन उर्फ़ गुड्डु योगी (30) पुत्र जगदीश योगी, मनीषा (27) पत्नी मातादीन योगी तथा बडे भाई की बेटी अनुष्का (5) पुत्री मुकेश योगी की मौत हो गई।
हादसे में लक्की योगी पुत्र पुरण योगी निवासी खवारानीजी व सहवाग योगी निवासी पावटा गंभीर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस अस्पताल जयपुर रैफर किया गया।
जानकारी के अनुसार परिवार दीपोत्सव के बाद बहन के ससुराल पावटा जा रहा था। मोटरसाइकिल पर अधिक सवारियां होने के कारण घुमाव पर हैंडल नहीं घूम पाया और वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
थानाधिकारी सीता यादव ने बताया कि मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम राजकीय उप जिला अस्पताल जमवारामगढ़ में किया गया। हादसे की सूचना पर विधायक महेंद्रपाल मीना अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और घायलों के तत्काल उपचार के निर्देश दिए।
