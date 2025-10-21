राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, पति-पत्नी और मासूम की मौके पर ही मौत

बाइक की गति इतनी तेज थी कि घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में पति-पत्नी और मृतक के बड़े भाई की पांच वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।