आजादी की पूर्व संध्या पर बच्चों को बांटे तिरंगे, विधायक गोपाल शर्मा बोले: देश बदल रहा है, लोग एक साथ जश्न मना रहे हैं

जयपुर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हसनपुरा में “हर घर तिरंगा” अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। मंच पर श्रीराम, भगवान गणेश और हनुमानजी की तस्वीरों के बीच हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, इस दौरान मंच पर मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे और पूरे मन से इस पाठ का आनंद ले रहे थे। उन्होंने बच्चों को तिरंगे भी वितरित किए।
भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। मेरी विधानसभा में दोनों समुदायों को एक साथ भजनों का आनंद लेते देखना इस बात का प्रमाण है कि देश बदल रहा है।
आयोजक प्रीत गुजराती ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार इसे बड़े स्तर पर और नए अंदाज़ में आयोजित किया गया। वहीं भाजपा युवा नेता गोरी कुमावत ने कहा कि आज़ादी को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन सही मायनों में आज़ादी के मायने आज भी समझाने की ज़रूरत है। बच्चों के हाथ में दिया गया तिरंगा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसका महत्व नई पीढ़ी को जानना चाहिए।”*
कार्यक्रम में बच्चों को तिरंगा और लड्डू बांटे गए। इस आयोजन ने न सिर्फ़ 15 अगस्त की पूर्व संध्या को यादगार बनाया, बल्कि आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहज़ीब का संदेश भी दिया।