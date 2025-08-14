आजादी की पूर्व संध्या पर बच्चों को बांटे तिरंगे, विधायक गोपाल शर्मा बोले: देश बदल रहा है, लोग एक साथ जश्न मना रहे हैं

आयोजक प्रीत गुजराती ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार इसे बड़े स्तर पर और नए अंदाज़ में आयोजित किया गया। वहीं भाजपा युवा नेता गोरी कुमावत ने कहा कि आज़ादी को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन सही मायनों में आज़ादी के मायने आज भी समझाने की ज़रूरत है। बच्चों के हाथ में दिया गया तिरंगा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसका महत्व नई पीढ़ी को जानना चाहिए।”*