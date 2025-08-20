Jaipur: सिरसी रोड पर पंपकर्मियों को कुचलने का प्रयास करने वाले दो गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि परिवादी रामकिशन ने मामला दर्ज कराया था कि फिलिंग स्टेशन पंप कार सवार दो युवकों ने पहले पंप के बाहर स्टंट किए। इसके बाद सफेद रंग की कार लेकर पंप पर पहुंचे और बोतल में पेट्रोल भरने की जिद करने लगे। कर्मचारियों ने इनकार किया तो झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद बदमाशों ने तेज रफ्तार में कार चलाकर कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई।