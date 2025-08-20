Jaipur: सिरसी रोड पर पंपकर्मियों को कुचलने का प्रयास करने वाले दो गिरफ्तार

जयपुर के सिरसी रोड पर मामा की ढाणी के सामने पेट्रोल पंप स्टेशन पर रविवार रात स्टंट कर उत्पात मचाने व पंप कर्मचारियों को कार से कुचलने का प्रयास करने वाले दो युवकों को बिंदायका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार जब्त की है। पुलिस ने घटनास्थल की तस्दीक के लिए दोनों अभियुक्तों की शिनाख्त परेड कराई।
पुलिस ने बताया कि परिवादी रामकिशन ने मामला दर्ज कराया था कि फिलिंग स्टेशन पंप कार सवार दो युवकों ने पहले पंप के बाहर स्टंट किए। इसके बाद सफेद रंग की कार लेकर पंप पर पहुंचे और बोतल में पेट्रोल भरने की जिद करने लगे। कर्मचारियों ने इनकार किया तो झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद बदमाशों ने तेज रफ्तार में कार चलाकर कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई।
बगरू एसीपी हेमेन्द्र शर्मा के निर्देशन में बिंदायका थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा, एएसआई बाबूलाल, कांस्टेबल महेन्द्र कुमार, कांस्टेबल जुगलकिशोर, कांस्टेबल राकेश कुमार की टीम का गठन किया गया।
पुलिस ने हुलिए के आधार पर कांस्टेबल राकेश कुमार की सजगता संदिग्धों की पहचान की गई। जिस पर एक युवक को डिटेन किया तो वाहन चालक पहचान की पहचान हुई। बिंदायका थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि मामले का खुलासा कर सिरसी रोड़ के हाथोज मोड़ के करणी वाटिका द्वितीय निवासी गोविन्द राठौड़ (20) पुत्र राजेन्द्र सिंह राठौड़ व करधनी के गोपालबाड़ी निवासी हर्ष यादव (24) पुत्र मनोज यादव को भी गिरफ्तार किया गया।