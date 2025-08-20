Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: सिरसी रोड पर पंपकर्मियों को कुचलने का प्रयास करने वाले दो गिरफ्तार

फिलिंग स्टेशन पंप कार सवार दो युवकों ने पहले पंप के बाहर स्टंट किए। इसके बाद सफेद रंग की कार लेकर पंप पर पहुंचे और बोतल में पेट्रोल भरने की जिद करने लगे।

जयपुर

Aug 20, 2025

जयपुर के सिरसी रोड पर मामा की ढाणी के सामने पेट्रोल पंप स्टेशन पर रविवार रात स्टंट कर उत्पात मचाने व पंप कर्मचारियों को कार से कुचलने का प्रयास करने वाले दो युवकों को बिंदायका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार जब्त की है। पुलिस ने घटनास्थल की तस्दीक के लिए दोनों अभियुक्तों की शिनाख्त परेड कराई।

पुलिस ने बताया कि परिवादी रामकिशन ने मामला दर्ज कराया था कि फिलिंग स्टेशन पंप कार सवार दो युवकों ने पहले पंप के बाहर स्टंट किए। इसके बाद सफेद रंग की कार लेकर पंप पर पहुंचे और बोतल में पेट्रोल भरने की जिद करने लगे। कर्मचारियों ने इनकार किया तो झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद बदमाशों ने तेज रफ्तार में कार चलाकर कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई।

20 Aug 2025 01:18 pm

