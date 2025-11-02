IMD Alert: राजस्थान में फिर 2 दिन आफत की बारिश, 3-4 नवंबर को 29 जिलों में अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

लगभग पूरे राजस्थान में 1 और 2 नवंबर को बारिश न के बराबर हुई। इस बीच दो दिन प्रदेश में हल्की धूप भी देखने को मिली। ऐसे में बारिश से परेशान किसानों ने थोड़ा राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर उनके लिए 3-4 नवंबर की बारिश आफत बन सकती है। क्योंकि अभी भी भारी मात्रा में धान की फसलें खेतों में ही हैं। ऐसे में किसानों के लिए नवंबर की बारिश मुसीबत बन गई है।