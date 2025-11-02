Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: राजस्थान में फिर 2 दिन आफत की बारिश, 3-4 नवंबर को 29 जिलों में अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

IMD Alert: राजस्थान में पिछले दिनों हुई बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई। भारी मात्रा में कटी धान और मूंग की फसलें खेत में ही सड़ गई। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने 3-4 नवंबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 02, 2025

Rain alert in Rajasthan

राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में 3-4 नवंबर के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग के मुताबिक, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, जयपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों बारिश होने की संभावना है। वहीं बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने की संभावना है।

किसानों के लिए आफत

लगभग पूरे राजस्थान में 1 और 2 नवंबर को बारिश न के बराबर हुई। इस बीच दो दिन प्रदेश में हल्की धूप भी देखने को मिली। ऐसे में बारिश से परेशान किसानों ने थोड़ा राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर उनके लिए 3-4 नवंबर की बारिश आफत बन सकती है। क्योंकि अभी भी भारी मात्रा में धान की फसलें खेतों में ही हैं। ऐसे में किसानों के लिए नवंबर की बारिश मुसीबत बन गई है।

बीकानेर में छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने बताया कि 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसकी वजह से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में 3-4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

5 नवंबर से मौसम होगा साफ

मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अभी तक बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है।

कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार राजस्थान में पूरे 4 महीने बारिश हो चुकी है। वहीं अब बेमौसम बारिश का दौर जारी है। जानकारों का कहना है कि इस बार नवंबर महीने में ही कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी 5 नवंबर के बाद उत्तरी हवाओं की वजह से तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है।

