त्योहारी सीजन में खुशखबरी: जयपुर के रास्ते दौड़ेंगी वंदेभारत सहित 2 नई ट्रेन, इन स्टेशनों पर रुकेगी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर कैंट वंदेभारत ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हर दिन संचालित होगी। जोधपुर से यह ट्रेन सुबह 5:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। जयपुर जंक्शन पर सुबह 9:35 बजे आएगी और 5 मिनट का ठहराव करेगी। दिल्ली कैंट पर यह ट्रेन दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर शाम 7:10 बजे जयपुर और रात 11:15 बजे जोधपुर पहुंचेगी।