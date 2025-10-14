Rajasthan: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, 2 दिन बाद ही विभाग ने लिया यू टर्न

सूत्रों के अनुसार विभाग तीन महीने से इस योजना से अपात्र लाभार्थियों को हटाने की मशक्कत में जुटा है। विभाग ने पेंशनर्स का सालाना बिजली बिल भरने का डेटा बिजली कंपनियों से लिया। 3 लाख पेंशनर्स ऐसे सामने आए जिन्होंने सालाना 24 हजार रुपए बिजली का बिल भरा। इससे स्पष्ट हो गया कि जिसने 24 हजार बिल भरा उसकी वार्षिक आय 48 हजार रुपए से ज्यादा है और वह अपात्र होकर भी पेंशन ले रहा है।