Rajasthan: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे जयपुर, नए कानूनों पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन; 3 महीने में तीसरा दौरा

महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शाह ने पेट्रोलिंग स्कूटी और बाइक को हरी झंडी दिखाई। ये वाहन महिला पुलिस कर्मियों को सशक्त बनाने और शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए नई वैन शुरू की गई। शाह ने पुलिस कार्य में तकनीक के उपयोग पर केंद्रित एक टेक्नोलॉजी आधारित सत्र की भी शुरुआत की, जिसमें डिजिटल और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।