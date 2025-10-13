Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे जयपुर, नए कानूनों पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन; 3 महीने में तीसरा दौरा

Amit Shah Jaipur Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने JECC में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 13, 2025

Amit Shah and CM Bhajanlal

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Amit Shah Jaipur Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर एग्जिबिशन एंड कंवेंशन सेंटर (JECC) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है।

इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, और कई अन्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। शाह ने इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) के लिए नई वैन, महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग स्कूटी और बाइक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

महिला सुरक्षा के लिए तकनीकी पर जोर

महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शाह ने पेट्रोलिंग स्कूटी और बाइक को हरी झंडी दिखाई। ये वाहन महिला पुलिस कर्मियों को सशक्त बनाने और शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए नई वैन शुरू की गई। शाह ने पुलिस कार्य में तकनीक के उपयोग पर केंद्रित एक टेक्नोलॉजी आधारित सत्र की भी शुरुआत की, जिसमें डिजिटल और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

पिछले तीन महीनों में तीसरा दौरा

बताते चलें कि पिछले तीन महीनों में अमित शाह का राजस्थान का यह तीसरा दौरा है। इससे पहले वे 17 जुलाई को जयपुर में सहकार सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आए थे और 21 सितंबर को जोधपुर में पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था। इसके अलावा, 6 अप्रैल को उन्होंने कोटपूतली के पावटा में एक आमसभा को संबोधित किया था।

यहां देखें वीडियो-


4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

शाह ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस समिट का उद्देश्य राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों के 9,300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सड़क, बुनियादी ढांचा, और अन्य जनकल्याणकारी परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाएगी। यह योजना नागरिकों को सस्ती और सुलभ बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा, विद्यार्थियों को 260 करोड़ रुपये की यूनिफॉर्म सहायता राशि का डिजिटल हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं, राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों को 364 करोड़ रुपये की सब्सिडी का वितरण भी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

VIDEO: अचानक रणथंभौर पहुंचे वन मंत्री, पहचान छिपाकर 3 घंटे की जंगल सफारी; अधिकारियों को लगाई फटकार
खास खबर
Forest Minister Sanjay Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे जयपुर, नए कानूनों पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन; 3 महीने में तीसरा दौरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM किसान योजना: दिवाली से पहले 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर जानें लेटेस्ट जानकारी, मिलेगी राहत या करना होगा इंतजार?

PM Kisan Yojana
जयपुर

Jaipur में ‘गौमांस वाली चिप्स’ की बिक्री से हड़कंप! पुलिस ने दुकान सील कर सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे

जयपुर

Rajasthan Electricity : महंगी बिजली से राजस्थान के उद्यमी परेशान, स्टील-प्लास्टिक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित

Rajasthan Entrepreneurs are Troubled by Expensive Electricity steel-plastic sector is most affected
जयपुर

Jaipur News: पर्यटन सीजन में तीसरी लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन बुकिंग

जयपुर

राजेंद्र राठौड़ ने कहा ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डस लिया’, जानें फिर मदन राठौड़ व जूली ने क्या कहा?

Satish Poonia Book Release Program Rajendra Rathod said know what Madan Rathod and Julie said
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.