पुलिस की अनूठी पहल: विद्यार्थियों ने जाना थानों का कामकाज

कोटपूतली-बहरोड़. राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस की ओर से युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता एवं पुलिस-जन सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को पुलिस थानों का भ्रमण करवाया गया।
उप महानिरीक्षक सह-पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में जिले के सभी पुलिस थानों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। थाना भ्रमण के दौरान थानाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पुलिस विभाग की संरचना, थाना स्तर पर होने वाले कार्य, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, अपराधों की रोकथाम तथा शिकायत दर्ज कराने की विधि की जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन, साइबर अपराधों से सतर्क रहने, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, महिला एवं बाल सुरक्षा, बाल अधिकारों एवं संरक्षण, नशे के दुष्प्रभाव, आपदा प्रबंधन तथा राजकॉप सिटिजन ऐप सहित पुलिस विभाग की विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए।
इस अवसर पर विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने, कानून का सम्मान करने तथा समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस थाने की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखकर छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह पहल युवाओं को सही दिशा देने, अपराधों से दूर रखने तथा पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायी कदम है।
