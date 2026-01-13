पुलिस की अनूठी पहल: विद्यार्थियों ने जाना थानों का कामकाज

इस अवसर पर विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने, कानून का सम्मान करने तथा समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस थाने की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखकर छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह पहल युवाओं को सही दिशा देने, अपराधों से दूर रखने तथा पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायी कदम है।