अनूठी पद यात्रा: हजारों भक्तों ने लिखीं भरोसे की चिट्ठियां, 4 सितंबर को खाटू श्याम बाबा को होंगी समर्पित

इसके अलावा कई अर्जियों में श्रद्धालुओं ने लखदातार से द्वंद्व युद्ध का सारथी बनने के साथ ही जीवन के रण में अर्जुन की भांति मित्र और मार्गदर्शक बनने का मार्मिक अनुरोध भी किया है। मन के भीतर चल रहे द्वंद्व से जीत के लिए सही मार्ग दिखाने के साथ ही बच्चों में संस्कारों का सृजन करने की याचना भी है। कई युवाओं ने नौकरी रोजगार के साथ ही श्रवण कुमार की तरह माता-पिता की सेवा और तीर्थाटन कराने के लिए सक्षम बनाने की प्रार्थना भी की है। कई भक्तों ने श्याम बाबा से घर आने या खाटू बुलाने की दरख्वास्त भी की है। इन सभी को भरोसा है कि शीश के दानी उनके सम्मान और विश्वास की लाज रखेंगे।