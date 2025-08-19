Patrika LogoSwitch to English

अनूठी पद यात्रा: हजारों भक्तों ने लिखीं भरोसे की चिट्ठियां, 4 सितंबर को खाटू श्याम बाबा को होंगी समर्पित

कई चिट्ठियों में गमों की दास्तां है तो बड़ी संख्या में ऐसी अर्जियां भी हैं जिनमें भक्तों ने खुशहाली की गाथा के साथ अपनी तरक्की के किस्से भी खाटू नरेश से साझा किए है।

सीकर

राजकुमार शर्मा

Aug 19, 2025

फोटो: पत्रिका

वृंदावन धाम मानसरोवर से 31 अगस्त की सुबह 8.15 बजे अनूठी पद यात्रा (अर्जी निशान यात्रा) रवाना होगी। इसमें जयपुर सहित प्रदेशभर के भक्तों की ओर से श्याम बाबा को लिखी गई चिट्ठियों को पैदल ही खाटू धाम ले जाया जाएगा। 4 सितंबर को यात्रा के वहां पहुंचने के अगले दिन तमाम अर्जियां तीन बाण धारी को समर्पित की जाएंगी।

आयोजन से जुड़े हरीश शर्मा ने बताया कि इन अर्जियों में श्रद्धालुओं ने हारे के सहारे के नाम संवेदनाओं का सागर लिखा है। किसी ने इनमें बिछोह का दर्द दूर करने के साथ ही कर्जा उतारने का आग्रह किया है, तो किसी भक्त ने दुखों से पार पाने के लिए पहाड़ सा हौसला देने की गुजारिश की है। कई चिट्ठियों में गमों की दास्तां है तो बड़ी संख्या में ऐसी अर्जियां भी हैं जिनमें भक्तों ने खुशहाली की गाथा के साथ अपनी तरक्की के किस्से भी खाटू नरेश से साझा किए है।

इसके अलावा कई अर्जियों में श्रद्धालुओं ने लखदातार से द्वंद्व युद्ध का सारथी बनने के साथ ही जीवन के रण में अर्जुन की भांति मित्र और मार्गदर्शक बनने का मार्मिक अनुरोध भी किया है। मन के भीतर चल रहे द्वंद्व से जीत के लिए सही मार्ग दिखाने के साथ ही बच्चों में संस्कारों का सृजन करने की याचना भी है। कई युवाओं ने नौकरी रोजगार के साथ ही श्रवण कुमार की तरह माता-पिता की सेवा और तीर्थाटन कराने के लिए सक्षम बनाने की प्रार्थना भी की है। कई भक्तों ने श्याम बाबा से घर आने या खाटू बुलाने की दरख्वास्त भी की है। इन सभी को भरोसा है कि शीश के दानी उनके सम्मान और विश्वास की लाज रखेंगे।

देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 22 अगस्त तक थड़ी मार्केट मानसरोवर में डाक-कोरियर से अर्जियां भिजवाई जा सकती है तथा 30 अगस्त तक वाट्स ऐप या ई-मेल की जा सकती है। 25 अगस्त को जयपुर और प्रदेश के अन्य शहरों में बनाए केंद्रों से अर्जी पेटियों को एकत्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी अर्जियों को गुप्त रखा गया है।

जयपुर में 28 प्रदेश के 8 कस्बों में लगाई अर्जी पेटिका

गंगापुर सिटी, लालसोट, शिवाड़, निवाई, नैनवां, नगरफोर्ट, देई तथा टाटियावास (चौमूं टोल) के श्याम मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर ये अर्जी पेटिका रखी गई हैं। वहीं, मानसरोवर, हीदा की मोरी, प्रताप नगर सांगानेर व जगतपुरा सहित जयपुर में 28 मंदिरों व अन्य स्थानों पर ये पेटिका लगाई गई हैं। कामकाज की व्यस्तता तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों सहित अन्य कारणों से खाटू धाम न पहुंच पाने वाले भक्त अपने मन के भाव इन अर्जियों के जरिये श्याम बाबा को समर्पित कर सकते हैं।

Hindi News / Rajasthan / Sikar / अनूठी पद यात्रा: हजारों भक्तों ने लिखीं भरोसे की चिट्ठियां, 4 सितंबर को खाटू श्याम बाबा को होंगी समर्पित

